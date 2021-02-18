Mercedes EQC yeni donanımlarına kavuştu

Yeni başlangıç modeli 73,208 Euro’dan satışa sunuluyor. Almanya'da ise 66,068 Euro’dan satışa sunuluyor.

TASARIMDA NELER VAR?

EQC 400 4Matic AMG krom detaylara sahip siyah bir ızgara, parlak siyah ekler ve tamponlar dikkat çekiyor. Arka bölümde ise tamponlar yine göz alıcı görünürken, işlevsiz egzoz çıkışları ve krom süslemeli difizör oldukça şık görünüyor. 19 inç jantlar da otomobile farklı bir sportiflik katmış.

İÇERİDE NELER VAR?

Standart donanım da ayrıca özel AMG desenli ön spor koltuklar, Artico deri ve Dinamica mikrofiber döşemeler, gri dikişler, gösterge paneli için Nappa görünümlü deri detaylar dikkatlerden kaçmıyor. Deri kaplı spor direksiyon simidi, spor pedallar ve AMG paspaslar içeride sunan diğer ayrıntılardan. EQC 400 4Matic AMG Serisi aynı zamanda iç aydınlatma paketi, koltuk konfor paketi, ayna paketi, kolay açılan bagaj bölmesi kapağı, termal ve ses yalıtımlı cam, gelişmiş ses sistemi, ortam aydınlatması ve parktronic ile aktif park yardımı sistemi modelde yerini alan özelliklerden.

HANGİ MOTOR İLE GELİYOR?

Otomobilde 402 Bg güç ve 760 Nm tork değeri sunan iki elektrikli motor yer alıyor. 0-100 km/s hızlanmasını model 5.1 saniyede tamamlıyor.



