Merdiven altı penis büyütme kliniğine polis baskını! Doktorlukla alakası bile yokmuş... 20 yıl boyunca devam etmiş

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ta cinsel organ büyütme kliniği olarak hizmet veren bir merdiven altı tıp merkezi çökertildi. Prosedürün sonrasında enfeksiyonla mücadele etmek zorunda kalan bir hastanın polise ihbarıyla birlikte çete çökertildi. Facebook üzerinden verilen reklamlarda Kittikorn adlı dolandırıcı, erkeklere inci implantları, silikon eklemeleri ve dolgu enjeksiyonları teklif ediyordu.

HASTANE GİBİ DEKORE EDİLMİŞTİ

Baskın düzenlendiğinde kliniğin bir hastane gibi dekore edildiği ancak enfeksiyon kontrolü yoktu. Ekipmanlar ve klinik kirliydi. Suçüstü yakalanan Kittikorn isimli dolandırıcı, tıbbi bir kimliğinin olmadığını ve ilk olarak 14 yaşındayken prosedürler sunmaya başladığını itiraf etti. 20 yıl boyunca işlemlere devam ettiğini de sözlerine ekledi.