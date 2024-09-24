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  4. Merdiven altı penis büyütme kliniğine polis baskını! Doktorlukla alakası bile yokmuş... 20 yıl boyunca devam etmiş

Merdiven altı penis büyütme kliniğine polis baskını! Doktorlukla alakası bile yokmuş... 20 yıl boyunca devam etmiş

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.09.2024 10:03
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Tayland'da 20 yıldır hiçbir yeterliliği olmamasına rağmen cinsle organ büyütme operasyonları yapan bir adam tutuklandı. Hastaların büyük bir bölümünün enfeksiyon kaparak daha büyük sağlık sorunları yaşaması üzerine polis merdiven altı penis büyütme kliniğine baskın yaptı.

Merdiven altı penis büyütme kliniğine polis baskını! Doktorlukla alakası bile yokmuş... 20 yıl boyunca devam etmiş

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ta cinsel organ büyütme kliniği olarak hizmet veren bir merdiven altı tıp merkezi çökertildi. Prosedürün sonrasında enfeksiyonla mücadele etmek zorunda kalan bir hastanın polise ihbarıyla birlikte çete çökertildi. Facebook üzerinden verilen reklamlarda Kittikorn adlı dolandırıcı, erkeklere inci implantları, silikon eklemeleri ve dolgu enjeksiyonları teklif ediyordu.

HASTANE GİBİ DEKORE EDİLMİŞTİ

Baskın düzenlendiğinde kliniğin bir hastane gibi dekore edildiği ancak enfeksiyon kontrolü yoktu. Ekipmanlar ve klinik kirliydi. Suçüstü yakalanan Kittikorn isimli dolandırıcı, tıbbi bir kimliğinin olmadığını ve ilk olarak 14 yaşındayken prosedürler sunmaya başladığını itiraf etti. 20 yıl boyunca işlemlere devam ettiğini de sözlerine ekledi.

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