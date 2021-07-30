HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin'in Aydıncık ilçesinde alevler şehir merkezine indi

Mersin'in Aydıncık ilçesinde alevler şehir merkezine indi

30.07.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını ilçe merkezine kadar inerken, birçok ev yangından etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar da ambulanslarla Aydıncık Devlet Hastanesi’ne getirilirken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in Aydıncık ilçesinde önceki gün başlayan yangın, gece yarısı kent merkezinde etkili oluyor.

BÖLGE TAHLİYE EDİLDİ

Dün akşam saatlerinde Aydıncık Belediyesi ile Devlet Hastanesi’nin hemen karşısında bulunan Cumhuriyet Mahallesi’nde etkili olan yangın, yerleşim yerlerine sıçradı. Bölgedeki insanlar polisler tarafından tahliye edilirken, yangın birçok evi sardı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ederken, ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın bölgelerinde son durum! 42 yangın kontrol altında, 21 yangın devam ediyorYangın bölgelerinde son durum! 42 yangın kontrol altında, 21 yangın devam ediyor

Öte yandan dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye getirilerek, tedavi altına alınıyor. (İHA)

22

33


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyoğlu'nda dünür dehşeti! Yeni görüntüler ortaya çıktıBeyoğlu'nda dünür dehşeti! Yeni görüntüler ortaya çıktı
PARTNERSadece dinleniyorumSadece dinleniyorum
Marmaris’teki orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktıMarmaris’teki orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Anne-kız dans etti! "Ablası gibisiniz"

Anne-kız dans etti! "Ablası gibisiniz"

Kardeş acısı yaşarken bir kötü haber daha!

Kardeş acısı yaşarken bir kötü haber daha!

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Marmaris yangınıyla ilgili yeni iddia: Yangını iki çocuk çıkardı

Marmaris yangınıyla ilgili yeni iddia: Yangını iki çocuk çıkardı

Kocaeli'de çıkan yangının sebebi belli oldu

Kocaeli'de çıkan yangının sebebi belli oldu

Son Dakika: 29 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 29 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...

Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.