Mersin'in Aydıncık ilçesinde alevler şehir merkezine indi

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in Aydıncık ilçesinde önceki gün başlayan yangın, gece yarısı kent merkezinde etkili oluyor.

BÖLGE TAHLİYE EDİLDİ

Dün akşam saatlerinde Aydıncık Belediyesi ile Devlet Hastanesi’nin hemen karşısında bulunan Cumhuriyet Mahallesi’nde etkili olan yangın, yerleşim yerlerine sıçradı. Bölgedeki insanlar polisler tarafından tahliye edilirken, yangın birçok evi sardı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ederken, ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye getirilerek, tedavi altına alınıyor. (İHA)



