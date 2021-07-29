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  4. Yangın bölgelerinde son durum! 42 yangın kontrol altında, 21 yangın devam ediyor

Yangın bölgelerinde son durum! 42 yangın kontrol altında, 21 yangın devam ediyor

29.07.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. 42 yangın kontrol altında, Antalya, Mersin, Adana'daki yangınların da yer aldığı 21 yangın devam ediyor.

Yangın bölgelerinde son durum! 42 yangın kontrol altında, 21 yangın devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 28-39 Temmuz tarihlerinde 21 ilde çıkan 63 yangından 42'sinin kontrol altına alındığını, 21 yangının ise sürdüğünü duyurdu.

Pakdemirli, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bekir Pakdemirli
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