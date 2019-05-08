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Mersin’de hayvan dostu okul

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 13:55 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesindeki hayvan dostu okulda öğrenciler hayvan sevgisini yaşayarak öğreniyor.Okul çevresindeki kedi ve köpekler için başlatılan proje zamanla geliştirilerek, okul içinde kediler için mini bir barınak hazırlanmasıyla sürdürülürken, köpeklerde okul bahçesinde serbestçe dolaşabiliyor.

Mersin’in Erdemli ilçesindeki hayvan dostu okulda öğrenciler hayvan sevgisini yaşayarak öğreniyor.
Okul çevresindeki kedi ve köpekler için başlatılan proje zamanla geliştirilerek, okul içinde kediler için mini bir barınak hazırlanmasıyla sürdürülürken, köpeklerde okul bahçesinde serbestçe dolaşabiliyor. Hayvan dostu okul projesi başarıyla sürerken öğrenciler okul bahçesindeki kedi ve köpeklerden oldukça memnun.
Akdeniz Anadolu Lisesi’nin müzik öğretmeni Şehnaz Çetiner projeyle ilgili bilgi vererek, "Biz aslında uzun zamandır okul bahçesi içinde ve dışında besleme yapmaya devam ediyorduk. Fakat çocukların aklına böyle güzel bir proje geldikten sonra bu işi daha kontrollü çocuklarında sağlığını koruyacak ve kollayacak şekilde dostlarımızın aşılarına yaptırarak devam etmek istedik. Bu konuda okul idaremizden ve gönüllü arkadaşlarımızdan da destek gördük" dedi.
Kediler için mini bir barınak hazırladıklarını ifade eden Çetiner, "Bunu hazırlarken de ortamı tamamen atık malzemelerden oluşturduk. Bu iş için hiç para harcamadık desek yeridir. Evlerden artan boyalar getirildi, çocuklar çizimlerini yaptı. Burada asıl amaç bu coğrafyada yaşayan bütün kedi ve köpekleri buraya toplayalım, burayı bir barınak haline getirelim fikri değil. Biz burada bir bilinç çalışması yapıyoruz. Gelecek nesle sokak hayvanlarını korumaya yönelik ya da çevre duyarlılığı, çevre bilinci aşılamaya yönelik bir farkındalık geliştirebilirsek bizim en büyük kazanımımız bu olacak" diye konuştu.

"Kedilerimizle, köpeklerimizle çok mutluyuz"
Hayvana eziyet haberlerinin arttığına dikkat çeken Çetiner, "Bu haberleri duyuyoruz ve çok üzülüyoruz. Biz burada çocuklarımızla birlikte, kedilerimizle, köpeklerimizle çok mutluyuz. Kedilerimizi de buradaki çalışma bitene kadar öğrencilerimiz evlerinde misafir ediyor. Kedi barınağımızı bitirdik, en kısa zamanda köpeklerimiz içinde sağlıklı ve güvenli besleme yapabileceğimiz bir alan oluşturmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.
Öğrencilerden Buğra Yıldırım da, "Bu kediler ve köpekler okulumuzun bahçesinde hep vardı, biz onlarla mutluyuz. Biz onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Fakat gelişi güzel beslenme yapıldığı için çevre kirliliği oluşuyordu. Beslenme odakları yaparak hem onların düzenli beslenmesini sağlamak hem de çevre kirliliğini önlemeyi amaçlıyoruz" dedi.
Hayvan dostu okul projesinin fikir sahibi öğrencisi Kevser Yıldırım ise, "Ben okula geleli 2 ay oldu. Etraftaki kedi ve köpek arkadaşlarımızın yanlış beslenmesi ve bazı arkadaşlarımızın onlara kötü davranmasından dolayı aklıma geldi. Düzensiz besleniyor ve bazen de aç kaldıkları oluyordu. Buna bir çözüm bulmak istedim. Buğra arkadaşımızla rehberlik servisine başvurduk, daha sonra Şehnaz öğretmeniz ile bir araya gelip bu projeye başladık" diye konuştu.
Hazırladıkları kedi barınağının ardından çocukların hedefi köpekler içinde sağlıklı ve güvenli bir beslenme yapabilecekleri bir ortam oluşturmak.

Mersin’de hayvan dostu okul

Mersin’de hayvan dostu okul

Mersin’de hayvan dostu okul

Mersin’de hayvan dostu okul

Mersin’de hayvan dostu okul

Mersin’de hayvan dostu okul

Mersin’de hayvan dostu okul

Mersin’de hayvan dostu okul

Mersin’de hayvan dostu okul

Mersin’de hayvan dostu okul

Mersin’de hayvan dostu okul

Mersin’de hayvan dostu okul

Mersin’de hayvan dostu okul

Mersin’de hayvan dostu okul

Mersin’de hayvan dostu okul

Mersin’de hayvan dostu okul

Mersin’de hayvan dostu okul

Mersin’de hayvan dostu okul

Mersin’de hayvan dostu okul

Mersin’de hayvan dostu okul

Mersin’de hayvan dostu okul

Mersin’de hayvan dostu okul

Mersin’de hayvan dostu okul
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