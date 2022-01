Mert Öcal kimdir, aslen nereli ve sevgilisi kimdir? Survivor Mert Öcal kaç yaşında?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da All Star konseptinde yarışacak isimlerden biri Mert Öcal oldu. Öcal, 2021 yılında ekranlara gelen Sen Çal Kapımı dizisinde ve daha önce Arka Sokaklar dizisinde de rol almıştı. Peki, Mert Öcal kimdir, aslen nereli?

SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

Survivor yarışmacılarından Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Öcal, "Best Model of Turkey" seçilmesinin ardından 2004 yılında "Best Model of The World" yarışmasını kazanmıştır. Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol almıştır. Yurtdışında ve yurtiçinde pek çok katalog ve defilede yer almış olan Öcal, en son olarak "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıkmıştır.

2020 Survivor yarışmasının Ünlüler takımında yarışan Mert Öcal, yarışta uzun süre kalmayı başarmıştır. Ancak sevilen yarışmacı finali göremeden yarışmaya veda etmek durumunda kalmıştır.

MERT ÖCAL'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Adı daha önce İlayda Şeker ile birlikte anılan Mert Öcal, Şeker ile arkadaş olduklarını açıklamıştır. Öcal'ın şu an için sevgilisi olup olmadığı bilinmemektedir.

MERT ÖCAL'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

2021 - Sen Çal Kapımı

2020 Survivor 2020

2011 - Doktorlar

2019-2020 - Arka Sokaklar (Tarık)

2017 - İsimsizler (Tufan Aslan Kalender)

2017 - Savaşçı (Baran)

2015-2016 - Aşk Yeniden

2007 - Oyun Bitti

2006 - Rüyalarda Buluşuruz

2005 - Nehir

2005 - Asla Unutma

2013 - Bizim Okul

2008 - Görgüsüzler

2007 - Yabancı Damat