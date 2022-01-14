Mert Öcal kimdir, aslen nereli ve sevgilisi kimdir? Survivor Mert Öcal kaç yaşında?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da All Star konseptinde yarışacak isimlerden biri Mert Öcal oldu. Öcal, 2021 yılında ekranlara gelen Sen Çal Kapımı dizisinde ve daha önce Arka Sokaklar dizisinde de rol almıştı. Peki, Mert Öcal kimdir, aslen nereli?
Survivor yarışmacılarından Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Öcal, "Best Model of Turkey" seçilmesinin ardından 2004 yılında "Best Model of The World" yarışmasını kazanmıştır. Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol almıştır. Yurtdışında ve yurtiçinde pek çok katalog ve defilede yer almış olan Öcal, en son olarak "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıkmıştır.
2020 Survivor yarışmasının Ünlüler takımında yarışan Mert Öcal, yarışta uzun süre kalmayı başarmıştır. Ancak sevilen yarışmacı finali göremeden yarışmaya veda etmek durumunda kalmıştır.
Adı daha önce İlayda Şeker ile birlikte anılan Mert Öcal, Şeker ile arkadaş olduklarını açıklamıştır. Öcal'ın şu an için sevgilisi olup olmadığı bilinmemektedir.
2021 - Sen Çal Kapımı
2020 Survivor 2020
2011 - Doktorlar
2019-2020 - Arka Sokaklar (Tarık)
2017 - İsimsizler (Tufan Aslan Kalender)
2017 - Savaşçı (Baran)
2015-2016 - Aşk Yeniden
2007 - Oyun Bitti
2006 - Rüyalarda Buluşuruz
2005 - Nehir
2005 - Asla Unutma
2013 - Bizim Okul
2008 - Görgüsüzler
2007 - Yabancı Damat
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