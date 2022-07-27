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Mert Otal kimdir? Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal nasıl şehit düştü, nereli ve kaç yaşındaydı?

27.07.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mert Otal, Milli savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından internette araştırılıyor. Fırat Kalkanı bölgesinden gelen acı haber sonrası "Mert Otal kimdir?", "Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal nasıl şehit düştü, nereli ve kaç yaşındaydı?" sorularının yanıtını öğrenmek isteye vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Mert Otal kimdir? Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal nasıl şehit düştü, nereli ve kaç yaşındaydı?

Mert Otal 27 Temmuz Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Basında yer alan acı haberin ardından vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Mert Otal kimdir? Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal nasıl şehit düştü, nereli ve kaç yaşındaydı? Ayrıntılar haberimizde...

MERT OTAL KİMDİR?

Mert Otal, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat alanı bölgesinde görevliydi.

Mert Otal PKK'lı teröristler tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu şehit düştü.

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MERT OTAL NASIL ŞEHİT OLDU?

Mert Otal ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir ÜB’mize açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtcu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

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MERT OTAL NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mert Otal, Kırıkkale'nin Keskin/Bozkurt mahallesinde doğdu.

24 yaşında bekar olan şehit Mert Otal'ın 22 yaşında Mustafa adında bir erkek kardeşinin olduğu, anne ve babasının da 2010 yılında boşandığı öğrenildi.

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şehit Asker Milli Savunma Bakanlığı
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