Merve Bayraktar Ufuk Bayraktar'ı affetti

Merve Bayraktar sosyal medya hesabından eşi Ufuk Bayraktar tarafından aldatıldığını iddia etmiş ve eşi ile başka bir kadının samimi konuşmalarını ifşa etmişti.

Eşini asla affetmeyeceğini söyleyen Merve Bayraktar boşanma davası açacağını da belirtmişti. Ufuk Bayraktar ise pişman olduğunu söyleyip, eşinin kendisini affetmesini istemişti.

Aradan geçen zamanın ardından ikili buzları eritti. Eşi ve çocuklarıyla tatile giden Ufuk Bayraktar sosyal medya hesabından mutluluk pozlarını yayınladı. Bayraktar kötü yorumların önüne geçmek için de fotoğrafları yoruma kapadı.

