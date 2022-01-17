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Merve Boluğur'a sordular: Seksi görünmek için yapılması gerekenler...

17.01.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Photoshopla kalçasını büyütmeye çalışırken vitrini yamultan Merve Boluğur, takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi. Bir süredir ekrandan uzak olan oyuncu seksi görünmek için yapılması gerekenlere dair soruyu da yanıtladı.

Merve Boluğur'a sordular: Seksi görünmek için yapılması gerekenler...

Merve Boluğur özel hayatı kadar Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Boluğur, bu karesinde photoshopla kalçasını büyütmek isterken arkasındaki vitrini yamultmuş ve dalga konusu olmuştu.

Ünlü oyuncunun şimdi de takipçilerinin sorularını yanıtladı. Seksi görünmek için yapılması gerekenlere dair soruyu da yanıt veren Merve Boluğur paylaşımında "Ben onun insanın içinde varsa yansıtabileceğine inananlardan biriyim. Kendi has giyim tarzı, beden dili, mesleki duruş da etkili bence" dedi.

ütütüt

Merve Boluğur ayrıca bir projesinin olduğunu da açıkladı.


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Merve Boluğur
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