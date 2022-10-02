Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi! Nikâha damga vuran şaka! İşte törenden görüntüler

İlk eşi Murat Dalkılıç ile 2017 yılında boşanan Merve Boluğur, ikinci defa nikah masasına oturdu. Yaklaşık dört aydır aşk yaşayan Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti bu akşam evlendi. Çiftin düğünü İstanbul'daki Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.

Boluğur, düğüne hazırlandığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Çiftin nikâhını, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı.

DAMADIN ARKADAŞLARINDAN ŞAKA!

Mert Aydın'ın 'evet' dediği anlarda ise arkadaşları Müslüm Gürses'in 'Son Pişmanlık Neye Yarar' şarkısını çaldı. O anlar herkesi gülümsetti.

SOYADINI GÜNCELLEDİ

Boluğur, nikâhtan önce sosyal medya hesabından soyadını 'Aydın' olarak güncelledi.



