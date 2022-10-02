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Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi! Nikâha damga vuran şaka! İşte törenden görüntüler

02.10.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın evlendi. Acemi Cadı dizisi ile ünlenen son zamanlarda ise müzik dünyasına adım atan Boluğur, mutluluğa 'evet' dedi. Nikâh anına ise damadın arkadaşlarının yaptığı şaka damga vurdu. Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın nikâh töreninden görüntüler de sosyal medyadan yayınlandı.

İlk eşi Murat Dalkılıç ile 2017 yılında boşanan Merve Boluğur, ikinci defa nikah masasına oturdu. Yaklaşık dört aydır aşk yaşayan Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti bu akşam evlendi. Çiftin düğünü İstanbul'daki Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.

Boluğur, düğüne hazırlandığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Çiftin nikâhını, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı.

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DAMADIN ARKADAŞLARINDAN ŞAKA!

Mert Aydın'ın 'evet' dediği anlarda ise arkadaşları Müslüm Gürses'in 'Son Pişmanlık Neye Yarar' şarkısını çaldı. O anlar herkesi gülümsetti.

SOYADINI GÜNCELLEDİ

Boluğur, nikâhtan önce sosyal medya hesabından soyadını 'Aydın' olarak güncelledi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
bir iki ay sonra para suyunu çekmeye başladığında bosanirlar nasıl olsa onlar için kolay
1 yıl olmadan ayrıma potansiyeli çok yüksek bir evlilik
Son 5 senedir hiçbir projesi olmayan bu zat hergun haberlerde...cok ilginç deilmi sizce

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