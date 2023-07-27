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Merve Boluğur'la dalga geçmişti! Yeliz Yeşilmen lavabo pompasıyla 'Barbie' akımına uydu! O anlar sosyal medyayı salladı

27.07.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi, gişenin zirvesine yerleşti. "Barbie" yılın en iyi açılışı yapan filmi oldu. Barbie akımı da dünyayı etkisi altına almayı başardı. Ünlü isimler tek tek sosyal medyada bu akıma uymaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Merve Boluğur'un 'Barbie' pozlarıyla dalga geçen Yeliz Yeşilmen lavabo pompasıyla 'Barbie' akımına uydu. Yeşilmen'in bu paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Gişe rekorları kıran ve özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandıran Barbie filminin ardından başlayan 'Barbie' akımı tüm dünyayı etkisi altına altı.
Sosyal medya kullanıcıları 'Barbie' etiketiyle pembe kıyafetli fotoğraflarını paylaşıyor. Barbie olma yarışına son olarak Yeliz Yeşilmen de dahil oldu.

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Geçtiğimiz günlerde 'Barbie' temalı pozlarını paylaşan Merve Boluğur ile fena dalga geçen ve 'Meydanı boş bıraktım' açıklamasını yapan Yeşilmen'in pembe lavabo pompasıyla akıma uyması sosyal medyayı salladı.

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Boluğur'u eleştiren Yeşilmen, ınstagram sayfasından paylaştığı videoya "Ve biz de uyalım modaya. Ama temizlik Barbie, ev hanımı Barbie" yazdı. Ünlü isim bu videosuyla olay oldu.

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Yeşilmen'e; 'Pompayla temizlik yapıldığını da ilk defa görüyoruz', 'Merve'ye bir sürü laf söyledikten sonra oldu mu bu?', 'Saçma sapan işler' gibi yorumlar yapıldı.

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Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi, gişenin zirvesine yerleşti. "Barbie" yılın en iyi açılışı yapan filmi oldu.

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Film aynı zamanda yönetmen Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" unvanını kazandırdı.

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