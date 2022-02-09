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Merve Boluğur meditasyona başladı

09.02.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürekli dişiliğini ön plana çıkarmak için uğraşan ünlü oyuncu Merve Boluğur, bunu nasıl yaptığını açıkladı.

Merve Boluğur meditasyona başladı

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ve beğenmediği için gelen hiçbir projeyi kabul etmediğini söyleyen Merve Boluğur, şarkıcı olmaya karar vermişti.

Single hazırlığında olan Merve Boluğur, Instagram hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı.

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Sosyal medyada aktif olan güzel oyuncu, “Dişi enerjine bayılıyorum. Bana da tavsiye vermen lazım.” sorusuna cevap verdi.

"DUYGULARIMI YAŞAMAYA İZİN VERİYORUM"

Takipçilerinden hiçbir şeyi saklamadığını söyleyen Boluğur, “Duygularımı yaşamaya izin veriyorum. Meditasyon ve dans artırıyor bence.” karşılığını verdi.

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Merve Boluğur
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