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Merve Boluğur'un son halini görenler inanamadı! Esra Dermancıoğlu'na benzetildi

10.07.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren "Acemi Cadı" dizisi ile şöhreti yaklayan Merve Boluğur, uzun süredir ekranlarda görünmüyor. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Merve Boluğur bu defa son haliyle gündem oldu. Aldığı kilolar ve kısa saçlarıyla Esra Dermancıoğlu'na benzetilen ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar önce rol aldığı dizilerle adından söz ettiren ve şimdilerde şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Saçlarını kısacık kestiren oyuncunun yüzündeki değişimi ise dikkat çekti

Son günlerde imaj değişikliği yapan ve saçlarını kısacık kestiren oyuncunun yüzündeki değişimde dikkat çekti. Fazla kiloları ve kısa saçlarıyla ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'na benzetilen Boluğur'un son hali gündem oldu.

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4 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Boluğur, bikinili pozlarının yanı sıra siyah elbisesiyle verdiği pozları da peş peşe paylaştı.

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Boluğur'un "Güzel saçlı bebeğim" notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem olurken kullanıcılar "Kendisini çirkinleştirmiş" ve " Esra Dermancıoğlu'na benzemiş" yorumlar yaptılar.

yorumlar

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile evliliği iki yıl süren Merve Boluğur, aradığı mutluluğu Mert Aydın'da bulmuştu.

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Ancak Mert Aydın'dan da kısa süre sonra boşanan oyuncu, şimdilerde yalnızlığını tadını çıkarıyor.

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