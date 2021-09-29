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Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar neden ayrılmıştı? Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar barıştı mı?

29.09.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki ünlü tiyatrocu Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar, boşanma kararı almalarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan çiftleri arasına girmişti. Masumlar Apartmanı'nda "Gülben" rolünü canlandıran Merve Dizdar, eşi Gürhan Altundaşar'dan ayrıldıktan sonra, hakkında çıkan "ihanet" konusuna ilişkin açıklama yapmıştı. İşte detaylar...

Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar neden ayrılmıştı? Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar barıştı mı?

Merve Dizdar, TRT1 ekranlarında yayınlanan "Masumlar Apartmanı" dizisinde hayat verdiği Gülben karakteri ile son dönemlerin yıldız oyuncularından biri oldu. Geçtiğimiz aylarda yollarını ayırma kararı alan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın barışmaya karar verip vermeyecekleri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar neden ayrılmıştı? Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar barıştı mı?

MERVE DİZDAR İLE GÜRHAN ALTUNDAŞLAR NEDEN AYRILMIŞTI?

İki başarılı oyuncu Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar, haziran ayında evliliklerini sonlandırdılar. Dizdar ile rol arkadaşı Uğur Uzunel'in aşk yaşadıkları iddia edilmiş ancak ikisi de bu iddiaları reddetmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Dizdar magazinden anlamadığını ve söz konusu olayların nasıl geliştiğini bilmediğini ifade ederek, "Gürhan ile karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldığımız doğru. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle, rica ederim. Zor bir dönem yeterince... Ne Gürhan ne ben birbirimizi aldatmadık, kimseyle yasak aşk yaşamadık, sadece bitti. Rica ediyorum..." ifadelerini kullanmıştı.

"BÖYLE KONUŞMAK BİLE AYIP BENCE"

Uğur Uzunel ise rol arkadaşı Dizdar'ın sürprüz boşanması konusunda yaptığı açıklamada, “Merve sevdiğim arkadaşım. Bu konu kapansa iyi olur, biraz garip oluyor. İhanet kesinlikle yok. Biz arkadaş olarak daha iyi anlaşıyoruz. Böyle konuşmak bile ayıp bence. Merve’nin durumu ne bilmiyorum. Bu konuları konuşmaya değmez! Merve'ye de hadsizlik etmek istemem.” demişti.

Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar neden ayrılmıştı? Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar barıştı mı?

MERVE DİZDAR İLE GÜRHAN ALTUNDAŞLAR BARIŞTI MI?

Boşansalar bile dostluklarını sürdüren iki oyuncu geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de buluştu. Dizdar ile Altundaşar akşam saatlerini birlikte geçirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Merve Dizdar
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