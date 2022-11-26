Merve Sevi güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Barış Akarsu ile başrol oynamıştı.

Merve Sevi, 2000'li yılların unutulmaz dizisi Yalancı Yarim'de rahmetli Barış Akarsu ile fırtınalar estirmişti. Güzel oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Barış Akarsu'nun, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmesi sonucu dizi yarım kalmıştı. Barış Akarsu'nun canlandırdığı Tarık karakteri ile aşk yaşayan 'Naz' a hayat veren Merve Sevi'nin son hali merak edildi. Ekranlardan elini ayağını çeken Sevi, tiyatro sahnelerinde seyircisiyle buluşuyor. En son 2020 yılında Benim Kocam Yapmaz dizisinde rol alan Merve Sevi, yaklaşık 2 yıldır kameralardan uzak bir hayat sürüyor.



Hayatını sanata adamış olan ünlü oyuncu, kendi kurduğu tiyatro atölyesinde eğitmenlik yapıyor. Merve Sevi, 2017 yılında Çalkan Algün ile dünya evine girdi. Fakat evlilikleri yalnız 1 yıl sürdü.



Kariyerine çeşitli reklam filmlerinde rol alarak başlayan oyuncu daha sonra da Omuz Omuza ve Hayat Bilgisi dizilerinde yer aldı. En büyük şöhreti ise Barış Akarsu ile başrol oynadığı Yalancı Yarim dizisinde kazandı. İşte uzun süredir ekranlarda görülmeyen Merve Sevi'nin son hali



