Merve Taşkın müstehcen paylaşımları yüzünden yargılanıyor! Mahkemeye bakın hangi kıyafetle gitti

Daha önce bakirelik itirafıyla gündeme gelen Merve Taşkın, Onlyfans'ta paylaştığı fotoğraflar nedeniyle 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etme' suçundan bir kez daha hakim karşısına çıktı. Taşkın hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası isteniyordu.

Duruşmada ilk kez savunma yapan Taşkın mahkemeye de iddialı bir kıyafetle geldi.

Merve Taşkın, İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya avukatı ile birlikte katıldı. Duruşmada ilk kez savunma yapan Taşkın, bir siteye üye olduğunu ve sitenin dolandırıcı olduğunu sonradan öğrendiğini söyledi.

"FOTOĞRAF VE VİDEO SATIŞI YAPMADIM"

Siteyi takipçisini arttırmak için sosyal medya gibi kullandığını belirten Taşkın, “Ben bu sitede herhangi bir fotoğraf ya da video satışı yapmadım. Ayrıca dosyaya konu olan ve müstehcen olduğu iddia edilen fotoğrafların da müstehcen olduğunu düşünmüyorum” dedi.

“SADECE İZİN VERDİĞİM KİTLE GÖRÜYORDU”

Kendisi hakkında şikayetçi olan Merve K.'nin ablası ile husumetli olduğunu dile getiren Taşkın, “Beni manipülasyon etmek amacıyla böyle bir şikayette bulunulduğunu düşünüyorum. Çok zor durumda kaldığımı düşünüyorum. Söz konusu sitede paylaşmış olduğum resim ya da videoları sadece izin verdiğim kitle görebiliyordu. Herkese açıklık durumu söz konusu değildi” açıklamasını yaptı.

Alınan savunmanın ardından eksik hususların giderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.





