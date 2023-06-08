Merve Taşkın tanga bikinisiyle boy gösterdi! Tatil keyfi

Loris Karius ve Emre Mor'un attığı mesajları ifşa ederek gündeme gelen fenomen Merve Taşkın, Instagram hesabından gelen "Bakireliğini kaybettin mi?" sorusunu yanıtlayarak uzun süre gündemde kalmıştı.

"Artık bakire değilim, merakımdan yaptım" açıklamasıyla uzun süre gündem olan Taşkın müstehcen pozları yüzünden de yargılanarak beraat etmişti.

Bali'de tatile giden Merve Taşkın tatil pozlarıyla dikkat çekti. Siyah tanga detaylı bikinisiyle pozlarını paylaşan Taşkın'a hayranlarından beğeni yağdı.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın, sosyal medyada teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verilmişti. Merve Taşkın savunmasında, "Siteyi sosyal medyadaki takipçi sayımı artırmak amaçlı kullandım. Sitede herhangi bir fotoğraf ya da video satışı yapmadım. Ayrıca dosyaya konu edilen ve müstehcen olduğu iddia edilen fotoğrafların, müstehcen olduğunu düşünmüyorum" demişti.



