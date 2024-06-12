Merve ve Nefise'nin mücadelesinde 'oyun satma' iddiası çok konuşuluyordu! Regl olduğunu itiraf edip yaşadıklarını anlattı

Survivor'da finale sayılı günler kala yarışmacılar en üst performanslarını göstermek için çabalıyor. Geçtiğimiz hafta Merve ve Nefise arasında yaşanan oyunda ikilinin düşük performansları dikkat çekmişti.

Öyle ki şike iddiaları gündem olmuş Nefise'nin oyun sattığı da iddia edilmişti. Elenen Merve bu iddialar sonrasında patladı.

Merve o gün regl olduğunu açıklarken ayrıca görüntülerde yer almasa da oyunda sakatlandığını, bu sebeple de oturarak kaydığını dile getirdi.

Merve Aydın ayrıca "Gördüklerinizi sadece yorumlayabiliyorsunuz ne yaşadığımızı asla bilmiyorsunuz" dedi.

Elenen Merve "Kadınsal olarak bir hastalık yaşıyorum, bilmiyorsunuz neden oturarak kaydığımı düşünmüyorsunuz" diyerek iddialara yanıt verdi.