Mesajlaşmalar ortaya çıktı! Elon Musk patron olmak istemiyormuş: Twitter'da dogecoin ile...

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, talibi olduğu Twitter'ı satın almaktan vazgeçmiş ve böylece 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını feshetmişti. Bunun üzerine olay mahkemeye taşınmıştı. Sonucunu herkesin merak ettiği davada flaş bir gelişme yaşandı. Son ortaya çıkan mahkeme kayıtlarında Elon Musk ile Twitter CEO'su Parag Agrawal, eski Twitter CEO'su Jack Dorsey ve diğer birçok önemli kişi arasındaki mesajlaşmalar yayımlandı. İşte mesajlaşmalardan önemli anlar!

'KİMSENİN PATRONU OLMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Mesajlaşma kayıtlarına göre nisan ayı başlarında Twitter CEO'su Parag Agrawal ile gerçekleştirdiği mesajlaşmada Musk, lider olmayı sevmediğini itiraf etti. Yani Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan dünyaca ünlü milyarder Elon Musk patron olmak istemiyormuş.

Musk, mesajlaşmada "Açıkçası, yönetim işlerinden nefret ediyorum. Kimsenin patronu olmamam gerektiğini düşünüyorum. Ancak teknik/ürün tasarımı sorunlarını çözmeye yardımcı olmayı seviyorum" ifadelerini kullanmış.

Öte yandan bildiğiniz üzere Elon Musk ile Twitter CEO'su Parag Agrawal'ın arası bozulmuştu. Ancak mesajlaşma kayıtlarına göre ikili arasındaki ilişki başlangıçta umut verici görünüyordu. Öyle ki Agrawal Musk'a olumlu yaklaşarak "Bana CEO yerine mühendis gibi davranın" bile demiş. Fakat ikili arasındaki ilişkinin koptuğu bir an Musk'ın tweet'leriyle alakalı olmuş.

Agrawal Musk'tan tweet atmayı bırakmasını istemiş. 9 Nisan'da Musk'a bir mesaj atan CEO, “'Twitter ölüyor mu?' diye tweet atmakta özgürsünüz. Ama mevcut durumda bunun Twitter'ı daha iyi hale getirmeme yardımcı olmadığını söylemek benim sorumluluğumda ”demiş. Musk'ın tepkisi ise "Şirketin daha esnek olduğumuz ve dikkatimizin dağılmadığı bir yere gelmesini istiyorum ama şu anda o noktada değiliz." şeklinde olmuş ve bunun üzerine Musk, yönetim kuruluna katılmanın “zaman kaybı” olduğunu ilan etmiş.

Sohbet boyunca, Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey, rutin olarak Agrawal'ın mühendislik yeteneğinden övgüyle söz etmiş. Ancak 26 Nisan'da Dorsey, Musk ve Agrawal, Twitter'ı satın almak hakkında konuşmak için birlikte bir görüşme yapmış. Metinlere bakılırsa, işler iyi gitmemiş.

Dorsey Musk ve Agrawal arasında arabuluculuk yapmaya çalışmış ancak Musk, Dorsey'e “Sen ve ben tamamen anlaştık. Ancak Parag çok yavaş hareket ediyor ve ne yaparsa yapsın mutlu olmayacak insanları memnun etmeye çalışıyor." demiş. Bunun üzerinde Dorsey, “En azından birlikte çalışamayacağınız anlaşıldı. Bu açıklayıcı oldu." demiş.

DOGECOIN İLE PAYLAŞIM FİKRİ

Elon Musk, Twitter için kullanıcıların bot olmadığını doğrulamak ve algoritmayı açık kaynaklı hale getirmek gibi bazı fikirlere sahipti. Ama Musk'ın Twitter için bir fikrinin daha olduğu ortaya çıktı. Mesajlaşma kayıtlarına göre Musk'ın insanların tweet atmaları için dogeceoin ile ödeme yapmalarını sağlama fikri de vardı. Böylece bot hesaplarla mücadele edebileceğini düşünüyordu. Neyse ki Musk daha sonra blockchain tabanlı bir Twitter'ın şu anda mümkün olmayacağı sonucuna vardı ve bu fikrinden vazgeçti.

DORSEY İLE ARALARINDAKİ İLGİNÇ KONUŞMALAR

Eski Twitter CEO'su Jack Dorsey'nin Twitter'ı satın alma konusunda Elon Musk'a destek verdiği zaten biliniyordu. Ancak mesajlaşma kayıtlarında, iki girişimcinin mart ayı başlarında Twitter'ın geleceği hakkında konuştukları ortaya çıktı. Ayrıca, Jack Dorsey'ın Elon Musk'ın telefonunda "Jack Jack" olarak kayıtlı olduğu da keşfedildi.

Mesajlaşma kayıtlarına göre Dorsey Musk'a, “Yeni bir platforma ihtiyaç var. Bu bir şirket olamaz. Bu yüzden ayrıldım” dedi. Musk ise "Nasıl görünmeli?" diye sordu. Dorsey ise bu soruya “Bunun, protokolün sahibi olmayan bir tür vakıf tarafından finanse edilen, yalnızca onu geliştiren açık kaynaklı bir protokol olması gerektiğine inanıyorum. Biraz Signal'in yaptığı gibi. Bir reklam modeli olmayacak.” şeklinde yanıt verdi.

Nisan ayında Dorsey, Musk'ın vizyonuna güvendiğini açıklayarak, onun, kurduğu şirketin devamı için "tek çözüm" olduğunu söylemişti.

