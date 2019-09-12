Messi: Ronaldo ile yakın arkadaş değiliz

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımda kalıp kalmayacağı taraftarlar arasında endişe konusu. Ancak Katalan ekibinin kaptanı, takımın kupalar kazanmasının sözleşme fesih maddesinden daha önemli olduğunu söyledi.

Sport gazetesine röportaj veren Messi, sözleşmesinin detayları hakkında bilgi veremeyeceğini söyledi. Sezon sonunda bedelsiz ayrılacağı yönündeki haberler için konuşmaktan sakınan dünyanın en ünlü 10 numarası, "Benim için ekstra para kazanmak veya sözleşme önemli değil. Beni asıl motive eden şeyler kupalar kazanan bir takım" dedi.

Taraftarlara güvence veren Messi, "Söyleyebileceğim tek şey mümkün olduğu kadar Barcelona'da oynamak istiyorum. Kayerim boyunca buranan evim olduğunu söyledim. İstediğim için buradayım. Burada oynamak istiyorum çünkü fiziksel olarak iyiyim ve bu takımın önemli bir oyuncusuyum" sözleriyle İspanyol devinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"NEYMAR'IN TRANSFERİ KONUSUNDA BİLGİM YOK"

Tekrar takıma dönmesi gündeme gelen ancak yaz transfer döneminde PSG'de kalan Neymar'ın dönmesine sıcak bakan Arjantinli yıldız, "Dürüst olmam gerekirse Neymar'ın geri dönmesini istedim. Ancak bazı insanların da dönmesini istememesini anlayabilirim. Gidişiyle ilgili sorunlar olmuş olabilir; ancak ben olayın sportif yönünden bakıyorum. Bana öre Neymar, dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Onun takımda olması hedeflerimize ulaşmamızda şansımızı artırır. Olmazsa da takımı düşünmek ve hedeflerimize odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.