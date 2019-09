Messi: Ronaldo ile yakın arkadaş değiliz

Barcelona'nın Neymar transferi için her şeyi yapıp yapmadığıyla ilgili soruya ise yıldız oyuncu, "Yönetimde neler olduğunu bilmiyorum. Neymar ile konuştum ve bana neler olduğunu anlattı. Geri dönmek için sabırsız. Yönetimin transfer için teklif yapıp yapmadığını bilmiyorum. Sadece Neymar'ın gelmek istediğini biliyorum. PSG ile görüşmelerin çok zor olmasını anlıyorum. Neymar transferi de kolay değil. Bir öneride bulunamam çünkü her şeyi bilmiyorum... Ancak imaj hakları, pazarlama, sponsorluklar... Her şey büyüyor. Bunlar kulübü ekstra yükler getiriyor. Sonunda transfer de olmadı. Transferin gerçekleşmemesinin ardından Neymar ile görüşmedim; çünkü sakatlandım ve yeni çalışmalara başladım." yanıtını verdi.

RONALDO'NUN YEMEK TEKLİFİ

Her zaman Ronaldo ile kıyaslanan Messi, Portekizli ile yakın arkadaş olmadıklarını dile getirirken; "Her zaman söylediğim gibi, onunla bir sorunum yok. Yakın arkadaş olmayabiliriz; çünkü aynı takımda oynamadık. Buna karşın onu her zaman ödül törenlerinde görüyorum ve bir problemimiz yok. Son ödül töreninde de uzun süre konuştuk" dedi.

Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerde Messi ile akşam yemeği yemek isterim sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Lionel Messi, "Bir yemek olur mu olmaz mı bilememe; çünkü çeşitli nedenlerden dolayı yollarımızın kesişip kesişmeyeceğini bilemem. İkimizin de kendi yaşamları ve planları var. Ancak öyle bir teklif gelirse de kabul ederim" ifadelerini kullandı.