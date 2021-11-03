Meta, iklim değişikliği ile mücadelede aktif rol oynayacak

Şirket, artık yanlış haber diye etiketlediği haberlerin kullanıcıların Haber Kaynaklarında daha az göründüğünü söylüyor. Şirket zaten uzun süredir platformunda yanıltıcı haberlerle mücadele ediyor. Bu kapsamda özellikle koronavirüs ile ilgili yanıltıcı içeriklere yoğunlaşan Meta, şimdi odak noktasını iklim mücadelesine çevirecek.

İŞTE META'NIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARI

İklim Değişikliği Bilgi Merkezi, şimdi daha fazla ülkede kullanıma sunuluyor ve yakında 100‘den fazla bölgede kullanıma sunulacak. Meta, uygulamalarını kullanan işletmelerin karbon ayak izlerini azaltmalarına ve daha sürdürülebilir uygulamaları benimsemelerine yardımcı olacak bir program başlatıyor.

Şirket, 2020‘de net sıfır karbon emisyonuna ulaştı ve bu yılın başlarından itibaren yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyor. Diğer çalışmalar arasında, son dört yılda sera gazı emisyonlarının yüzde 97 oranında azaltılması ve atmosferden karbonun uzaklaştırılmasına yönelik tedbirlerin desteklenmesi yer alıyor. Microsoft gibi Meta da 2030 yılına kadar kullandığından daha fazla suyu geri kazanmayı hedefliyor.

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