HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Facebook muhbiri Frances Haugen: Zuckerberg istifa etmeli!

Facebook muhbiri Frances Haugen: Zuckerberg istifa etmeli!

02.11.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook'un şirket içi belgelerini sızdıran Facebook muhbiri Frances Haugen, Mark Zuckerberg'in Meta CEO'luğundan istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Facebook muhbiri Frances Haugen: Zuckerberg istifa etmeli!

The Guardian'ın haberine göre, Facebook'un kullanıcı güvenliği ve yanlış bilgilendirme konusundaki mücadelelerini detaylandıran on binlerce belgeyi sızdıran eski Facebook çalışanı Frances Haugen, Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen Web Zirvesi'nde konuştu. Facebook muhbirine, birçok kişinin cevabını merak ettiği, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in istifa edip etmeyeceği sorusu soruldu.

"ZUCKERBERG İSTİFA MI ETMELİ?" SORUSUNA YANIT

Frances Haugen, “Zuckerberg istifa mı etmeli?“ sorusuna "Facebook'un güvenliğe odaklanmaya istekli biriyle daha güçlü olacağını düşünüyorum. Yani evet" diyerek cevap verdi.

Facebook adını değiştirdiFacebook adını değiştirdi

Haugen, Facebook'un geçen hafta şirket adını "Meta" olarak değiştirdiğine de değinerek, kurucu Mark Zuckerberg başta kaldığı sürece değişimin olası olmadığını söyledi.

Facebook'u ifşa eden eski çalışanı Frances Haugen: Şirketin önceliği kâr etmek, nefret söylemiyle ve yalan haberle mücadele değilFacebook'u ifşa eden eski çalışanı Frances Haugen: Şirketin önceliği kâr etmek, nefret söylemiyle ve yalan haberle mücadele değil

"FACEBOOK'TA BİR 'META' PROBLEMİ VAR

Facebook'un yeni ismi olan Meta'ya atıfta bulunarak “Facebook'ta bir meta problem olduğunu düşünüyorum" diyen Haugen, ABD Kongresi'ne, düzenleyici kuruluşlara ve basına sunduğu belgelerin, şirketin sanal gerçeklik konusunda genişlemek yerine temel güvenlik sistemlerine daha fazla harcama yapması gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu da ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Klasiklerin ötesine mi geçmek istiyorsunuz? Birbirinden ilginç 3 kırmızı mercimekli tarifKlasiklerin ötesine mi geçmek istiyorsunuz? Birbirinden ilginç 3 kırmızı mercimekli tarif
PARTNERÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktıÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktı
Robot öğretmenler devreye girebilirRobot öğretmenler devreye girebilir
Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya Mark Zuckerberg
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Türkiye sınırına asker gönderdiler

Türkiye sınırına asker gönderdiler

Sıfır araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

Sıfır araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

Şirketlerden açıklama! "Üretim durabilir"

Şirketlerden açıklama! "Üretim durabilir"

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Tehlike büyüyor: Aydın Germencik'te derin çatlaklar oluştu

Tehlike büyüyor: Aydın Germencik'te derin çatlaklar oluştu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etmiş! Yargıtay'dan 'kaynana' kararı

Gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etmiş! Yargıtay'dan 'kaynana' kararı

Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.