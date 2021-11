Facebook muhbiri Frances Haugen: Zuckerberg istifa etmeli!

The Guardian'ın haberine göre, Facebook'un kullanıcı güvenliği ve yanlış bilgilendirme konusundaki mücadelelerini detaylandıran on binlerce belgeyi sızdıran eski Facebook çalışanı Frances Haugen, Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen Web Zirvesi'nde konuştu. Facebook muhbirine, birçok kişinin cevabını merak ettiği, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in istifa edip etmeyeceği sorusu soruldu.

"ZUCKERBERG İSTİFA MI ETMELİ?" SORUSUNA YANIT

Frances Haugen, “Zuckerberg istifa mı etmeli?“ sorusuna "Facebook'un güvenliğe odaklanmaya istekli biriyle daha güçlü olacağını düşünüyorum. Yani evet" diyerek cevap verdi.

Haugen, Facebook'un geçen hafta şirket adını "Meta" olarak değiştirdiğine de değinerek, kurucu Mark Zuckerberg başta kaldığı sürece değişimin olası olmadığını söyledi.

"FACEBOOK'TA BİR 'META' PROBLEMİ VAR

Facebook'un yeni ismi olan Meta'ya atıfta bulunarak “Facebook'ta bir meta problem olduğunu düşünüyorum" diyen Haugen, ABD Kongresi'ne, düzenleyici kuruluşlara ve basına sunduğu belgelerin, şirketin sanal gerçeklik konusunda genişlemek yerine temel güvenlik sistemlerine daha fazla harcama yapması gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu da ifade etti.