Metabolizmayı ateşleyen mucize çayla 1 haftada 3 kilo vermesi çok kolay

Bağışıklık sistemini güçlendirici ve metabolizmayı ateşleyen bu çay tarifi ile 1 hafta 3 kiloya kadar verebilirsiniz! İçeriğindeki besinler hem kan dolaşımını hızlandıracak hem de organlarınızı temizleyerek daha sağlıklı bir bedene ulaşmanıza yardımcı olacak.

YAĞ YAKAN MUCİZE ÇAY TARİFİ

2 sallama yeşil çay veya 2 yemek kaşığı yeşil çay

4 adet karanfil

1 limon suyu

1 çubuk tarçın

Zencefil

1 şişe maden suyu (sade)

1 litre su

YAĞ YAKAN ÇAYIN HAZIRLANIŞI

1 litre suyu bir çaydanlıkta kaynatalım, ardından yeşil çayı ekleyip kapağını kapatıp 10 dakika demlemeye bırakalım. Büyük bir sürahiye diğer malzemeleri ekleyelim ve ardından yeşil çayı da ekleyelim. İşte çayımız hazır!

YAĞ YAKAN ÇAY NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Özellikle sabah saatlerinde aç karnına en az 2 fincan içmeliyiz. Gün içerisinde öğlen yemeği yerine bu çay ile basit ara öğünler yapabilirsiniz. Örnek olarak; 1 fincan mucize çay ve yarım elma veya 2 ceviz 5 badem tüketebiliriz. Akşamları uyumadan evvel 2 fincan daha içmeniz rahat uyumanıza yardımcı olacaktır.

BİR GÜNDE NE KADAR ÇAY İÇİLEBİLİR?

1 haftada maksimum kilo kaybı isteniyorsa, en az 1 litre bu çaydan içilmelidir. Gün içerisinde istediğiniz saatlere bölerek 1 litresini gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.

Bu çay ile bazı kaçamakları daha masum hale getirebilirsiniz elbette. Öğle saatlerinde mucize yağ yakan çayın yanında yapacağınız bazı kaçamaklar aldığınız kalorinin daha hızlı yakılmasını sağlayarak sizleri pişmanlıktan kurtaracak. Örneğin 1 fincan çayın yanına 1 ince dilim kek, pasta veya 3-4 kare çikolata yiyebilirsiniz!



