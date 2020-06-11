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Metabolizmayı hızlandırıp hızlı kilo verdiren yöntemler açıklandı! Bu 5 madde sayesinde...

Göksi Beköz Göksi Beköz
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Güçlü bir metabolizma, özellikle kilo verme noktasında hızlı sürede sonuca ulaşmanızı sağlayan önemli etkenlerden biri. Fazla kilolarla mücadele ediyorsanız veya tartıdaki sayıların istediğiniz kadar azaldığını düşünmüyorsanız metabolizmanızı hızlandırıp kolayca yağ yakmanızı sağlayacak önerilerimize kulak verin.

Metabolizmayı hızlandırıp hızlı kilo verdiren yöntemler açıklandı! Bu 5 madde sayesinde...

Metabolizma, vücuttaki tüm kimyasal reaksiyonları tanımlayan bir terim aslında. Metobolizmanız ne kadar hızlıysa o kadar çok kalori yakarsınız ve kilo vermek, kilonuzu dengede tutmak da o kadar kolay olur. Hızlı bir metabolizmaya sahip olmak size enerji verir, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Bunun için beslenmenizi düzenleyebilir, daha fazla hareket etmeye bir an önce başlayabilirsiniz. Metabolizma hızlandırıcı önerilerimiz size bu konuda yol gösterici olacak.

BESLENMENİZİN BAŞROLÜNDE PROTEİN OLMALI

Yemek yemek metabolizmanızı hızlandırabilir. Bunun için her yemekte bol protein tüketebilirsiniz. Protein sayesinde yemeklerinizdeki besinlerin sindirilip emilebilmesi için gereken kaloriler kazanılmış olur. Proteinler metabolizma hızını yüzde 15-30 civarında artırırken karbonhidratların yüzde 5-10 ve yağların yüzde 0-3 arasında artırdığını uzmanlar belirtiyor. Ayrıca protein tüketmek kendinizi tok hissetmenizi sağlar ve abur cuburdan uzak tutar. Tabii ki ölçülü bir şekilde tüketmek sağlık için çok önemli.

İÇTİĞİNİZ SU MİKTARINI ARTIRIN, DAHA ÇOK SOĞUK SU İÇİN

Şekerli içecekler yerine su içen insanların kilo verme konusunda daha başarılı olduklarını biliyor muydunuz? Çünkü şekerli içecekler çok fazla kalori içerir ve bu metabolizma için pek de istenen bir durum değildir. İçme suyu ise metabolizmanızı geçici olarak hızlandırmak için birebirdir. Özellikle soğuk su içmek kalori yakmada çok etkili. Ayrıca çalışmalar, kahve içerisindeki kafeinin metabolizmayı yüzde 3-10 oranında artırabildiğini gösteriyor. Yani gün içinde birkaç fincan kahve tüketimi de metabolizmanızı hızlandıracaktır.

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EGZERSİZE AĞIRLIK VERİN

Yüksek yoğunluklu, hızlı aktiviteler metabolik hızın artması için önemlidir. En güzeli, egzersiz rutininizi farklı hareketleri karıştırarak oluşturmak ve birkaç yüksek yoğunluklu antrenman eklemek. Çünkü bu yoğun hareket metabolizmanızı hızlandırabilir ve yağ yakmanıza yardımcı olabilir. Bunun yanında uzun süre oturarak iş yapıyorsanız özellikle ayağa kalkıp hareket etmenizde fayda var. Oturmaya kıyasla, öğleden sonra iş yerinde ayakta kalmak fazladan 150-200 arası kalori yakmanızı sağlayabilir.

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YEMEKLERİNİZDE BOL BAHARAT KULLANIN

Özellikle kırmızı acı biber, metabolizmanızı hızlandırabilecek bir madde olan kapsaisin içerir. Bazı insanlar etki yapabilecek derecede baharat tüketmeyi başaramayabilir. Sadece, yemeğinize baharat eklemenin etkileri az olabilir ama bununla birlikte diğer metabolizmayı hızlandıran stratejilerle birleştirildiğinde acı biber, metabolizmanızı hızlandırmak ve sağlıklı bir kilo vermenize yardımcı olabilir.

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UYKU EKSİKLİĞİNE DİKKAT!

Uyku eksikliğinin obezite riskinde büyük bir artışa sebep olduğunu araştırmalar gösteriyor. Bu durum, uyku yoksunluğunun metabolizma üzerindeki olumsuz etkilerinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla az ve kalitesiz uyku uyuyanlar çok acıkır, çok yer ve kilo vermek için çok mücadele eder. Uykunuzu mutlaka düzenlemeye çalışın.

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