Metaverse ilgili endişelendiren detay! "Fırsatların yanı sıra tehditler de ortaya çıkartacak"

Metaverse, gün geçtikçe daha çok popüler hale geliyor. Kimileri metaverse'ün beklendiği kadar büyük bir etki yapmayacağını söylese de, kimileri geleceğin metaverse'te olduğunu ifade ediyor. Metaverse kavramı hakkında konuşan Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin ise sanal bir evreni tanımlamak için kullanılan metaverse kavramının, Facebook, Microsoft, Roblox ve Epic gibi şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırım planıyla gündeme geldiğini belirtti.

"Metaverse"ün iki boyutlu web sayfalarının ötesinde üç boyutlu deneyimler elde edilebilecek bir internet ortamı olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"METAVERSE, FIRSATLARIN YANI SIRA TEHDİTLER ORTAYA ÇIKARTACAKTIR"

"Metaverse ortamında üç boyutlu bir alan oluşturup, bu alana programlanabilir nesneler ve tasarımlar eklenebilecek. Söz konusu internet deneyiminde sanal gerçeklik donanımları kullanılacak. Günümüzde bu donanımlar belli seviyelere ulaştı. 5-10 yıl içinde daha rahat kullanılabilir sanal gerçeklik donanımları piyasada olacaktır. Metaverse, fırsatların yanı sıra tehditler de ortaya çıkartacaktır. Teknoloji her zaman böyledir. Birçok şirketin yalnızca metaverse için tasarımlar yapacağını düşünüyorum. Tekstil ya da moda tasarımı şirketleri çok fazla bütçe gerektirmeden ürünlerini dünya genelindeki insanlara sunma fırsatı bulacaktır. Fiziki herhangi bir yatırım yapmadan ürünlerini milyarlarca insanla buluşturabilecekler. Mimarlar, yazılımcılar, ressamlar, müzisyenler de aynı teknolojiyi kullanarak dünya genelindeki insanlara rahatlıkla ulaşabilecektir."

"DAHA ÇOK ENFORMASYONA MARUZ KALABİLECEK BİR ORTAM"

Şahin, insanların hayatını "metaverse"e taşıyabileceğini dile getirerek, bunun bazı tehditleri de beraberinde getireceğini vurguladı.

Sanal gerçekliği barındıran üç boyutlu ortamda olumsuzluk yaşanabileceğini anlatan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Daha çok enformasyona maruz kalabilecek bir ortamdaki olumsuzluklar, insanları çok etkileyecektir. Siber zorbalık, bağımlılıklar gibi olumsuzluklar daha belirgin olarak ortaya çıkacaktır. 'Metaverse'ün büyük bir kısmı belli şirketler altında olursa insanlar daha çok veri sağlayacak. Şu anda sosyal medya aracılığıyla sağlanan metrik datalar oldukça sınırlı düzeyde ama 'metaverse'te fiziksel davranışlar bile anlık olarak karşı tarafa gönderilme potansiyeli taşıyor. 'Metaverse'te yapılan en ufak davranışsal hareketler bile karşı tarafta veri olarak depolanacak."

ÇOK DAHA FAZLA DİJİTAL AYAK İZİ BIRAKILACAK

Doç. Dr. Şahin, kullanıcının, daha iyi tanınabileceği ve çözülebileceği verileri karşı tarafa sunmuş olabileceğini belirtti.

Metaverse ile kullanıcıların çok daha fazla veri göndereceğini ve dijital ayak izi bırakacağını bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"VERİLERİ BİZLERİ DAHA KESİN BİR ŞEKİLDE PROFİLLEMEK İÇİN KULLANABİLİRLER"

"Fiziksel dünyadaki izleri bırakmış gibi olacağız. Kafa ve göz hareketlerini alıp, bunların üzerinden görüntüler, sesler sunan bir dünya olacak. Sanal dünyada gezinirken attığınız adım, kafanızı ya da boynunuzu nasıl döndürdüğünüze kadar birçok veri üretilecek. Göz hareketleriniz aktarılacak. Neye odaklandığınız, neyin üzerinde ne kadar odaklı kaldığınıza kadar veri toplanıp gönderilebilir. Detaylı davranışsal verileriniz karşı tarafa gitmeye başlayacak. Birçok metrik detay üretilecek. Bu verileri bizleri şimdikinden çok daha kesin bir şekilde profillemek için kullanabilirler. Bugün birçoğumuzun okumadan kabul ettiği kullanıcı sözleşmelerini yakın gelecekte çok daha fazla verimizi sunmak için imzalıyor olabiliriz."

Şahin, hukukçuların metaverse kavramı üzerine yoğunlaşmasının, yaşanacak değişimlerin kısa sürede yakalanması için gerekli olabileceğini sözlerine ekledi.

(AA)

