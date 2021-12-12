HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Metaverse vs Meta : Rekabet başladı

Metaverse vs Meta : Rekabet başladı

12.12.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle son dönemlerde bu alana büyük yatırımlar yapıldığını görüyoruz. Metaverse vs Meta şirketi karşılaştırması yapmak için öncelikle her iki platformu iyi bir şekilde analiz etmek gerekiyor. Metaverse olarak adlandırılan teknoloji genel olarak sanal gerçeklik faaliyetlerini kapsıyor. Tamamen sanal bir dünyada sizin dijital kopyanız ile burada yer almanız mümkün.

Metaverse vs Meta : Rekabet başladı

Meta şirketi ise Facebook markasının yeni adı olarak biliniyor. Ancak şirketin Metaverse alanına yatırım yaptığı zaten bilinen bir detay. Hatta bu alanla tamamen özdeşleşmek için kendi ismini bile değiştirdi. Fakat Meta şirketinin son derece önemli bir eksikliği var. Bu şirket kullanıcılar ile ilgili detayları kendisi belirliyor.

Metaverse kripto para birimleri Blockchain ağının benzersiz olması nedeniyle size geniş bir özgürlük sunuyor. Bu özgürlükten dilediğiniz kadar yararlanmanız mümkün. Mesela bir sanal dünya yaratırken kendi özgür yaratıcılığınız ön plana çıkacak. Fakat söz konusu Meta şirketi olunca özgürlüğünüz bu şirketin ellerinde olacak.

MANA coin bu kategorinin en önemli kripto para birimlerinden bir tanesi olarak biliniyor. Kullanıcılar oyun içi satın alımlar ile birlikte MANA kullanabiliyor. Ayrıca isteyenler bu kripto para birimine yatırım da yapabilir. Yani burada özgürlük tamamen size ait. Ayrıca buradaki dijital yerlere tek bir tıklama ile girmeniz mümkün. Metaverse vs Meta markası kıyaslamasını bu yönüyle kripto paralar almış gibi görünüyor.

metaverse2

Sandbox ise en çok tercih edilen bir diğer proje olarak karşımıza çıkıyor. Bu platform üzerinden arazi, ürün veya gayrimenkul alıp satmak mümkün. Ayrıca başkaları ile etkileşim kurma imkanınız bu platformda sunuluyor.

WhatsApp kripto paralarla ödeme yapmanızı sağlayacak: Bomba gibi değişiklik

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gören hayran kaldı! İşte en iyisi... Gören hayran kaldı! İşte en iyisi...
PARTNER Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor
Eşleşmede büyük kolaylık sağlayacak özellikEşleşmede büyük kolaylık sağlayacak özellik
Anahtar Kelimeler:
facebook
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Efsane yarışmacılar Survivor All Star ile dönüyor! Acun Ilıcalı açıkladı

Efsane yarışmacılar Survivor All Star ile dönüyor! Acun Ilıcalı açıkladı

Marketlerde fiyatı 18 TL'yi buldu: İnsanlara acımadan satıyorlar

Marketlerde fiyatı 18 TL'yi buldu: İnsanlara acımadan satıyorlar

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı! İşte satış kısıtlaması olan ürünler

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı! İşte satış kısıtlaması olan ürünler

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Şaka faciayla sonuçlandı! Arkadaşını alev alev yaktı

Şaka faciayla sonuçlandı! Arkadaşını alev alev yaktı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan adamın ifadesi 'pes' dedirtti

Ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan adamın ifadesi 'pes' dedirtti

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.