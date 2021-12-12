Metaverse vs Meta : Rekabet başladı

Meta şirketi ise Facebook markasının yeni adı olarak biliniyor. Ancak şirketin Metaverse alanına yatırım yaptığı zaten bilinen bir detay. Hatta bu alanla tamamen özdeşleşmek için kendi ismini bile değiştirdi. Fakat Meta şirketinin son derece önemli bir eksikliği var. Bu şirket kullanıcılar ile ilgili detayları kendisi belirliyor.

Metaverse kripto para birimleri Blockchain ağının benzersiz olması nedeniyle size geniş bir özgürlük sunuyor. Bu özgürlükten dilediğiniz kadar yararlanmanız mümkün. Mesela bir sanal dünya yaratırken kendi özgür yaratıcılığınız ön plana çıkacak. Fakat söz konusu Meta şirketi olunca özgürlüğünüz bu şirketin ellerinde olacak.

MANA coin bu kategorinin en önemli kripto para birimlerinden bir tanesi olarak biliniyor. Kullanıcılar oyun içi satın alımlar ile birlikte MANA kullanabiliyor. Ayrıca isteyenler bu kripto para birimine yatırım da yapabilir. Yani burada özgürlük tamamen size ait. Ayrıca buradaki dijital yerlere tek bir tıklama ile girmeniz mümkün. Metaverse vs Meta markası kıyaslamasını bu yönüyle kripto paralar almış gibi görünüyor.

Sandbox ise en çok tercih edilen bir diğer proje olarak karşımıza çıkıyor. Bu platform üzerinden arazi, ürün veya gayrimenkul alıp satmak mümkün. Ayrıca başkaları ile etkileşim kurma imkanınız bu platformda sunuluyor.

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