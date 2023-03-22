Mete Yarar’dan çok konuşulacak HÜDA PAR çıkışı! ‘Ben bu illüzyonu yemem’

Seçime sayılı günler kala Cumhur İttifakı’nın HÜDA PAR hamlesi tartışılmaya devam ediyor. HÜDA PAR’ın terör örgütü Hizbullah ile ilişkili olduğu iddiaları ile ilgili AK Parti ve MHP’ye yönelik yapılan eleştirilere Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar çok sert tepki gösterdi. ‘Ben bu illüzyonu yemem’ diyen Yarar “Türkiye’de büyük bir sihirbazlık yaşanıyor. PKK terör örgütü bir anda birileri tarafından yok edildi. Bir anda HÜDA PAR’la kaldık kafa kafaya… Farkında mısınız? Ya arkadaş bunun önünde kocaman bir dağ yok muydu?” ifadelerini kullandı.

METE YARAR’DAN DİKKAT ÇEKEN HÜDA PAR- HDP KIYASLAMASI

Mete Yarar CNN Türk’te katıldığı bir canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Ben fikri olarak savunduklarının hiç birinin yanında değilim. Bunu bir defa net olarak söyleyeyim. Fikri olarak aynı yerde değilim içinden bir şey de tercih etmem ama şu illüzyonu da yemem. Şimdi dünyadaki en büyük sihirbaz kimdi hatırlıyor musunuz? Bir ara David Copperfield ne yapardı; böyle ortaya bir şey koyardı bir müddet sonra o kaybolurdu.

‘BİR ANDA HÜDA PAR’LA KALDIK KAFA KAFAYA…’

Bir illüzyonla gemi yok olurdu uçak yok olurdu. Herkes bir ne oldu falan derdi. Düşünebiliyor musunuz? Bugün de Türkiye’de böyle büyük bir sihirbazlık yaşanıyor. 40 yılın en önemli PKK terör örgütü dünyanın şu anda kayıtlara geçmiş en büyük terör örgütü; NATO, ABD, Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak ilan edilmiş bir örgüt…

‘SİZİN YATACAK YERİNİZ YOK!’

Binlerce eylemi var ve hala da yapmaya devam ediyor. Bir anda birileri tarafından yok edildi. Bir anda HÜDA PAR’la kaldık kafa kafaya… Farkında mısınız? Ya arkadaş bunun önünde kocaman bir dağ yok muydu? Burada bir PKK diye büyük bir dağ yok muydu? Bu dağı ne zaman aldınız da HÜDA PAR’ı bu kadar görünür hale getirdiniz. Sizin yatacak yeriniz yok!

‘SİZ ÖNCE PKK’YA LAF EDİN SONRA…’

Siz önce PKK’ya 2-3 laf edin sonrasında arkasında dağa geçin, ben oradayım. Ben önceki dağa laf söylediğim için arkasındakini de eleştiririm fikri olarak. Siz ne zaman yok ettiniz ya bu PKK’yı, dağı, Iceberg’i ne zaman yok ettiniz de arkaya geçtiniz başkalarına hesap sormaya başladınız. Bunu ben sorarım ben fikri olarak bunun kavgasını verdiğim için sorarım ama siz ne zaman başardınız?

‘BEN BU İLLÜZYONU YEMEM’

Bakıyorum devamlı yazılanlara ‘Hizbullah’ın devamı HÜDA PAR’, diğer tarafta şöyle bir şey yok ama ‘Abdullah Öcalan’ın en büyük projem’ dediği siyasi partinin ismi yok. Şu andaki siyasetin illüzyonu bu. Devamına laf söylediğiniz bir yerde çıkıp buna da laf söylemeniz lazım. Ben bu illüzyonu yemem. Önce çıkın siz iki laf edin. Sonra gelin bana devam eden örgütlerle ilgili bana fikir beyan etmemi isteyin. Bak devamı için bile siz rahatsızlık duyabilirsiniz haklı da olabilirsiniz. Ama şu anda devam eden bir terör örgütünü yok sayarak bunu gündeme taşıyamazsınız.”

