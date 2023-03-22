HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mete Yarar’dan çok konuşulacak HÜDA PAR çıkışı! ‘Ben bu illüzyonu yemem’

Mete Yarar’dan çok konuşulacak HÜDA PAR çıkışı! ‘Ben bu illüzyonu yemem’

22.03.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhur İttifakı’na destek vereceğini açıklayan HÜDA PAR’la ilgili tartışmalar sürerken Güvenlik uzmanı Mete Yarar’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Yarar, HÜDA PAR ile HDP’yi kıyaslayarak “ben bu illüzyonu yemem! Burada bir PKK diye büyük bir dağ yok muydu? Bu dağı ne zaman aldınız da HÜDA PAR’ı bu kadar görünür hale getirdiniz, sizin yatacak yeriniz yok” ifadelerini kullandı.

Mete Yarar’dan çok konuşulacak HÜDA PAR çıkışı! ‘Ben bu illüzyonu yemem’

Seçime sayılı günler kala Cumhur İttifakı’nın HÜDA PAR hamlesi tartışılmaya devam ediyor. HÜDA PAR’ın terör örgütü Hizbullah ile ilişkili olduğu iddiaları ile ilgili AK Parti ve MHP’ye yönelik yapılan eleştirilere Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar çok sert tepki gösterdi. ‘Ben bu illüzyonu yemem’ diyen Yarar “Türkiye’de büyük bir sihirbazlık yaşanıyor. PKK terör örgütü bir anda birileri tarafından yok edildi. Bir anda HÜDA PAR’la kaldık kafa kafaya… Farkında mısınız? Ya arkadaş bunun önünde kocaman bir dağ yok muydu?” ifadelerini kullandı.

METE YARAR’DAN DİKKAT ÇEKEN HÜDA PAR- HDP KIYASLAMASI

Mete Yarar CNN Türk’te katıldığı bir canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Ben fikri olarak savunduklarının hiç birinin yanında değilim. Bunu bir defa net olarak söyleyeyim. Fikri olarak aynı yerde değilim içinden bir şey de tercih etmem ama şu illüzyonu da yemem. Şimdi dünyadaki en büyük sihirbaz kimdi hatırlıyor musunuz? Bir ara David Copperfield ne yapardı; böyle ortaya bir şey koyardı bir müddet sonra o kaybolurdu.

‘BİR ANDA HÜDA PAR’LA KALDIK KAFA KAFAYA…’

Bir illüzyonla gemi yok olurdu uçak yok olurdu. Herkes bir ne oldu falan derdi. Düşünebiliyor musunuz? Bugün de Türkiye’de böyle büyük bir sihirbazlık yaşanıyor. 40 yılın en önemli PKK terör örgütü dünyanın şu anda kayıtlara geçmiş en büyük terör örgütü; NATO, ABD, Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak ilan edilmiş bir örgüt…

2

‘SİZİN YATACAK YERİNİZ YOK!’

Binlerce eylemi var ve hala da yapmaya devam ediyor. Bir anda birileri tarafından yok edildi. Bir anda HÜDA PAR’la kaldık kafa kafaya… Farkında mısınız? Ya arkadaş bunun önünde kocaman bir dağ yok muydu? Burada bir PKK diye büyük bir dağ yok muydu? Bu dağı ne zaman aldınız da HÜDA PAR’ı bu kadar görünür hale getirdiniz. Sizin yatacak yeriniz yok!

‘SİZ ÖNCE PKK’YA LAF EDİN SONRA…’

Siz önce PKK’ya 2-3 laf edin sonrasında arkasında dağa geçin, ben oradayım. Ben önceki dağa laf söylediğim için arkasındakini de eleştiririm fikri olarak. Siz ne zaman yok ettiniz ya bu PKK’yı, dağı, Iceberg’i ne zaman yok ettiniz de arkaya geçtiniz başkalarına hesap sormaya başladınız. Bunu ben sorarım ben fikri olarak bunun kavgasını verdiğim için sorarım ama siz ne zaman başardınız?

İlginizi Çekebilir

'Hizbullah'ı terör örgütü olarak görüyor mu?' Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında cevapladı

'Hizbullah'ı terör örgütü olarak görüyor mu?' Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında cevapladı

 BBP lideri Destici'den Hüda Par açıklaması

BBP lideri Destici'den Hüda Par açıklaması

 Kulislerde bu konuşuluyor! Cumhur İttifakı'nda 'HÜDA PAR' rahatsızlığı

Kulislerde bu konuşuluyor! Cumhur İttifakı'nda 'HÜDA PAR' rahatsızlığı

‘BEN BU İLLÜZYONU YEMEM’

Bakıyorum devamlı yazılanlara ‘Hizbullah’ın devamı HÜDA PAR’, diğer tarafta şöyle bir şey yok ama ‘Abdullah Öcalan’ın en büyük projem’ dediği siyasi partinin ismi yok. Şu andaki siyasetin illüzyonu bu. Devamına laf söylediğiniz bir yerde çıkıp buna da laf söylemeniz lazım. Ben bu illüzyonu yemem. Önce çıkın siz iki laf edin. Sonra gelin bana devam eden örgütlerle ilgili bana fikir beyan etmemi isteyin. Bak devamı için bile siz rahatsızlık duyabilirsiniz haklı da olabilirsiniz. Ama şu anda devam eden bir terör örgütünü yok sayarak bunu gündeme taşıyamazsınız.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon! Gözaltılar varFETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon! Gözaltılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylık başvurusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylık başvurusu!
Nevruz etkinliğinde tepki çeken sözler! O kıyafetlere izin verilmediNevruz etkinliğinde tepki çeken sözler! O kıyafetlere izin verilmedi
Anahtar Kelimeler:
pkk Mete Yarar Hizbullah hdp hüda par

En Çok Okunan Haberler

Askeri çekmemiz için operasyon yaptılar

Askeri çekmemiz için operasyon yaptılar

Fileden elbise giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Fileden elbise giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Irak'ta teröristleri taşıyan helikopterler düşmüştü! Pentagon'dan yeni açıklama

Irak'ta teröristleri taşıyan helikopterler düşmüştü! Pentagon'dan yeni açıklama

HDP'den Kılıçdaroğlu için 'destek' kararı!

HDP'den Kılıçdaroğlu için 'destek' kararı!

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Muharrem İnce'den çağrı: CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi...

Muharrem İnce'den çağrı: CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi...

İlginizi Çekebilir

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Kendisini eleştiren Yeliz Yeşilmen'e ağır sözler! "Evli adamlarla birlikte olup..."

Kendisini eleştiren Yeliz Yeşilmen'e ağır sözler! "Evli adamlarla birlikte olup..."

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.