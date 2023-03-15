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BBP lideri Destici'den Hüda Par açıklaması: Kabul etmeyeceğimiz şeyler var

15.03.2023 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimleri öncesinde gözler ittifaklarda yaşanan gelişmelere çevrildi. AK Parti'nin Hüda Par'ı ziyareti ise 'Cumhur İttifakı genişliyor mu?' sorusunu gündeme getirdi. Siyasette sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken Cumhur İttifakı üyesi BBP'den dikkat çeken bir Hüda Par açıklaması geldi. BBP lideri Mustafa Destici Cumhur İttifakı'yla Hüda Par'ın görüşmesini olumlu bulduklarını ancak Hüda Par'ın parti programlarında kabul etmeyecekleri ifadeler olduğunu belirtti.

BBP lideri Destici'den Hüda Par açıklaması: Kabul etmeyeceğimiz şeyler var

Türkiye'nin sandık başına gitmesine 2 ay kaldı. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Millet İttifakı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla seçime girecek. Seçimlere az bir zaman kala ittifakların diğer partilerle görüşme trafiği hızlandı. AK Parti geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi ve Hüda Par'la bir araya geldi. Hüda Par'la yapılan görüşmeler ise diğer siyasi partiler tarafından 'Hizbullah' göndermeleriyle eleştirildi. Hüda Par'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının beklendiği süreçte ise BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

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"HÜDA PAR'LA GÖRÜŞÜLEBİLİR"

Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Destici Cumhur İttifakı'nın Hüda Par'la görüşmesini olumlu karşıladığını belirtti. Hüda Par'a da çağrıda bulunan Destici, Hizbullah dahil bütün terör örgütlerine karşı olduklarını net bir dille ifade etmeleri gerektiğini belirtti.

Destici'nin açıklamaları şu şekilde;

Altılı masa içinde Hüda Par'la görüşenler oldu. Bu görüşmeleri yapanların şimdi bu partiyle neden görüşüyorlar demeleri büyük bir tutarsızlık. İkincisi Hüda Par'la HDP'yi eş değer tutuyorlar. Bir kere bu ikisi eşit değil. HDP terör örgütünün partisidir. HDP eşittir PKK'dır.

"KABUL ETMEYECEĞİMİZ ŞEYLER VAR"

Hüda Par'ın söylemlerinde, parti programlarından bizim kabul etmeyeceğimiz şeyler var. Ne gibi; Anadilde eğitim gibi, Anayasadan Türklük kavramının çıkarılması gibi, özerklik gibi... Şimdi bu ifadelerin hepsini söylemiyorlar. Şimdi ifadeleri biz devletin varlığından, birliğinden aynı bayrak altında yaşamasından yanayız diyorlar. Ama programlarında bizim kabul edemeyeceğimiz şeyler var. Hüda Par'la görüşülebilir. Ama bunu terörle ve şiddetle demokrasi dışına çıkararak gerçekleştirmek isteyemez. Hüda Par'la HDP'yi ayıran şey budur.

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HÜDA PAR'A ÇAĞRI

Hüda Par'ı Hizbullah'ın geçmişte yaptığı eylemler üzerinden eleştiren var. Doğrudur. Hizbullah'ın kanlı infazlarını hiçbirimiz kabul etmiyoruz. Ancak Hüda Par şimdi onları savunuyor mu? Yok. Onlar 20 yıl öncesinde kalmış. Onun için Hüda Par'ın şu açıklamayı yapması lazım; Bütün terör eylemlerine karşı olduğunu, terör ve şiddet kimden gelirse gelsin karşı olduğunu, ister PKK, ister Hizbullah, ister DAEŞ, ister DHKP-C... Hizbullah'ı da içine alarak bütün terör gruplarına karşı olduğunu söylemelidir. Bunu söylemesi gerekiyor.

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"DEVLETİM VARLIĞIYLA BİR PROBLEMLERİ YOK"

Hüda Par'ın Genel Başkanı Zekeriya Bey zaten devletin varlığıyla bir problemleri olmadıklarını, ülkenin bütünlüğünden yana olduklarını, milletin birliğinden yana olduklarını açıkça ifade ediyor. Bunu biraz daha netleştirmeleri lazım. Şu haliyle özellikle Hizbullah üzerinden yapılan eleştiriler ve Hizbullah'a karşı net bir kınama tavır geliştiremedikleri için bu konu üzerinden Cumhur İttifakı'na ve Hüda Par'a bir eleştiri var. Halbuki şu an Hüda Par'ın terörle hiçbir bağı yok.

"HİZBULLAH'IN LAĞVEDİLMESİNDEN SONRA..."

Zaten Hüda Par Hizbullah'ın lağvedilmesinden sonra ortaya çıkmış bir siyasi harekettir. Onun içerisinde heralde daha önce orada görev almış bir takım insanlar var. Ben çok net bilgilere hakim değilim kimseye de haksızlık yapmak istemem ama bunun şuna dönüşmesini istemiyorum. Maalesef karşımızda öyle bir topluluk var ki yalan, iftira, Cumhur İttifakı'nın kaybetmesini isteyen bir kitle, altılı masa ve terör gruplarıyla karşı karşıyayız. Bunlara fırsat verilmesin. Yerel seçimlerden önce de yapılmıştı. Teröristbaşının kardeşi televizyona çıkarılmıştı. Bu yanlıştı. Ben o zaman da söyledim. Ben bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da söyledim. O geçti o zaman başkaydı artık. Türk devletinin buna ihtiyacı yok. Bizim onlara gidip kendimizin oy istemesi lazım.


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Mustafa Destici Cumhur İttifakı bbp hüda par

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