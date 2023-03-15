Kulislerde bu konuşuluyor! Cumhur İttifakı'nda 'HÜDA PAR' rahatsızlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler

Türkiye, 14 Mayıs'ta seçimlere gidiyor. Resmi takvimin 18 Mart'ta başlayacağı seçimlerde ittifakların hangi partilerden oluşacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın genişlemesine yönelik verdiği mesajlar sonrasında AK Parti'nin kurmayları, HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi ile temaslarını sürdürüyor. Seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini ifade eden HÜDA PAR'ın parti programındaki ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu ifadelere Cumhur İttifakı'ndan da ilk tepki geldi. BBP'nin HÜDA PAR'ın parti programındaki ifadelerden duyduğu rahatsızlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği aktarıldı.

Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, kulislerde konuşulanları aktardı:

"ERDOĞAN'IN SON GRUP TOPLANTISI OLACAK"

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısına konuşacak. Bu grup toplantısı hayli önemli. Seçim takvimi işlemeye başlıyor. Erdoğan'ın son kez grup toplantısında partisinin milletvekillerine seslenmesi bekleniyor. Bu muhtemelen AK Parti'nin son grup toplantısı olacak. Erdoğan toplantıda vekillere sahada yapılacak çalışmalarla ilgili mesajlar da verecek.

"BUGÜN MESAJLAR VERMESİNİ BEKLİYORUZ"

Bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Seçim strateji ekibiyle bir araya gelirken ittifaka dahil olması beklenen siyasi parti liderleri ve kurmaylarıyla zaman zaman bir araya geliyor. Hem Cumhur İttifakı'nın genişlemesine dair bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlar vermesini bekliyoruz hem de bundan sonra Millet İttifakı'nın izleyeceği yol haritasıyla ilgili değerlendirme yapması da muhtemeldir.

Grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Merkezi'ne geçecek. Burada seçim gündemli çalışmalarını sürdürecek. Özellikle liste konusu önemli. AK Parti'nin hangi isimlerle seçime ne şekilde gideceğine dair de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti'de hummalı bir çalışma var.

LİSTE İTTİFAKI OLACAK MI?

Cumhur İttifakı'nın genişlemesine dair mesajlar verilmeye ve temaslar kurulmaya başlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde HÜDA PAR Genel Başkanı ile bir araya gelmişti. HÜDA PAR, kendi içlerinde yaptıkları değerlendirmede seçimde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini ifade etmişti ancak bunun şekli nasıl olacak, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mi verecekler, liste ittifakı söz konusu olacak mı, HÜDA PAR'lı isimler AK Parti listelerinden seçime girecekler mi? Buna dair kararın önümüzdeki haftaya kadar verilmesini bekliyoruz. HÜDA PAR ile yürütülen görüşmelere ilişkin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile HÜDA PAR Genel Başkanı'nın bir kez daha bir araya gelmesi ve bu toplantının ardından nihai kararın verilmesini bekliyoruz.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA 'HÜDA PAR' RAHATSIZLIĞI

HÜDA PAR ile yapılan görüşme HÜDA PAR'ın parti programında yer alan bazı ifadelerden dolayı sosyal medyada gündem olmuştu. 'Bu ifadeler ittifakın diğer bileşenlerinde rahatsızlık yaratır mı' sorusunu gündeme getirmişti. İlk rahatsızlığını belirten BBP oldu. BBP rahatsızlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğine dair dün kulislere bir bilgilendirme yaptı. Şu ana kadar MHP'den ittifak görüşmelerine ilişkin değerlendirme gelmedi. Muhtemeldir ki ittifak görüşmelerinin neticesi bekleniyor. Bahçeli ve Erdoğan'ın ittifakların genişlemesi meselesi ana gündem maddesiydi, iki liderin bir araya geldiğinde bu konunun da ele alınması bekleniyor. HÜDA PAR'ın parti programındaki bazı ifadelerinin MHP'yi de rahatsız etmesi muhtemeldir. Önümüzdeki günlerde MHP'den bir değerlendirme gelir mi, göreceğiz.

YENİDEN REFAH, İTTİFAK'A KATILACAK MI?

Cumhur İttifakı'na dahil olması beklenen bir başka parti Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi ile de AK Parti kurmayları bir görüşme gerçekleştirmişti. Yeniden Refah'ın 30 maddelik bir öneri listesi sunduğu ve kabul edilmesinin talep edildiği belirtilmişti. Yeniden Refah'ın başta 6284 sayılı yasa olmak üzere bir dizi isteği ittifak çevrelerinde rahatsızlık yarattı. AK Parti bu önerilerin kendisine gelmediğini ifade ederken Bakanlar başta olmak üzere 6284'ten herhangi bir geri adımın söz konusu olmayacağını ifade etti. Yeniden Refah da kendi içinde bir değerlendirme sürecine girdi. Bu sürecin 1-2 gün içerisinde tamamlanması, Yeniden Refah'ın da kararını ilan etmesini bekliyoruz.





