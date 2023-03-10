HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji, AKOM ve AFAD'dan peş peşe İstanbul uyarısı! Hava birden soğuyacak, rüzgarın hızı 70 km'yi bulacak

Meteoroloji, AKOM ve AFAD'dan peş peşe İstanbul uyarısı! Hava birden soğuyacak, rüzgarın hızı 70 km'yi bulacak

10.03.2023 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji, AKOM ve AFAD'dan İstanbul için peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji, İstanbul'un hafta sonu soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini, sıcaklıkların 10 derece civarına geleceğini belirtti. AKOM ve AFAD ise kentte soğuk ve yağmurlu hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji, AKOM ve AFAD'dan peş peşe İstanbul uyarısı! Hava birden soğuyacak, rüzgarın hızı 70 km'yi bulacak

İstanbul için peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji kentin hafta sonuyla birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirtti. AFAD ve AKOM ise baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

thumbs_b_c_51f9c6ae23c13261f89bf808ca7d4e5a

HAVA BİRDEN SOĞUYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi, hafta sonu fırtına ile birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklıklar da 10 derece civarına gerileyecek.

HIZI 70 KM'YE ÇIKACAK

Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren rüzgârın Lodos yönünden (Güney-batı) kuvvetlenerek fırtına 40-70km/s kısa süreli kuvvetli fırtına 50-85km/s şeklinde esmesi bekleniyor. Beraberinde batı bölgelerinden Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy başlayarak il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağış 15-25kg/m2 geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

AFAD VE AKOM'DAN AÇIKLAMA

AKOM ve AFAD'tan; cumartesi akşam saat 22.00'ye kadar etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yollarda göllenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

AKOM'dan yapılan açıklamada; İBB ekiplerinin, fırtına ve yağmur nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 24 saat çalışılacağı ve toplu ulaşımda aksama yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca duyurdu! Binlerce atama...Bakan Koca duyurdu! Binlerce atama...
Beklenen Marmara depremiyle ilgili açıklama!Beklenen Marmara depremiyle ilgili açıklama!
Kılıçdaroğlu kararını açıkladı! HDP'den yanıt geldiKılıçdaroğlu kararını açıkladı! HDP'den yanıt geldi
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul AKOM afad

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan seçim kararını açıkladı!

Erdoğan seçim kararını açıkladı!

Depremden sonra o ile akın ettiler! Kiralık ev kalmadı

Depremden sonra o ile akın ettiler! Kiralık ev kalmadı

Sıfır faizli, 36 ay vadeli ve 1 yıl geri ödemesiz 50 bin lira kredi imkanı

Sıfır faizli, 36 ay vadeli ve 1 yıl geri ödemesiz 50 bin lira kredi imkanı

İstifalar peş peşe! AK Parti'de seçim hareketliliği

İstifalar peş peşe! AK Parti'de seçim hareketliliği

Seçimlere iki ay kala Ata İttifakı geliyor!

Seçimlere iki ay kala Ata İttifakı geliyor!

Naci Görür'den Marmara için korkutan deprem tahmini!

Naci Görür'den Marmara için korkutan deprem tahmini!

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.