Meteoroloji'den son dakika kar yağışı açıklaması! Uzman isim uyardı: İstanbul kara gömülecek

İstanbul kar yağışı için adeta geri sayıma geçti. Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar gelirken, yetkililer de soğuk hava ve kar yağışına karşı vatandaşları uyarıyor. İBB ekipleri ise kötü hava koşullarına hazırlık olarak alarm durumuna geçiyor. Meteoroloji'den de peş peşe hava durumuyla ilgili açıklamalar gelirken;

Türkiye genelinde cuma gününden itibaren başlaması beklenen kar yağışının 1987, 2002 ve 2004'deki yağışlar gibi etkili olması öngörülüyor. İstanbul'da ise hava sıcaklığının perşembe günü 17 derece iken pazartesi 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul’a yağması beklenen kar yağışı ile ilgili son bilgileri paylaştı. Şen açıklamasında ‘İstanbul’a kar pazar akşamı başlar. Pazartesi, salı, çarşamba devam eder. Perşembe sistem Cut Off yani ana sistemden kopuyor. Beslenmeyecek kendi içindeki enerjiyi 2 gün daha azaltarak sürdürür. En kuvvetli pazartesi… Salı sıcaklık gece -1 C’ye gündüz 2 C’ye düşer’ ifadelerini kullandı.

AHMET UÇAR: İSTANBUL VE MARMARA KARA GÖMÜLECEK Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar da sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamasında beklenen kar yağışı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: Son haftalık hava tahmin raporuna göre sistemin gelişi devam ediyor. İstanbul ve Marmara bölgesi Pazar gününden itibaren bir hafta boyunca kara gömülecek görünüyor. Alçak basıncın biraz güneye sarkmasıyla Doğu Karadeniz’in kar şansı azalmış, İç Anadolu’nun ki artmış görünüyor. KAR YAĞIŞI 1987, 2002 VE 2004'TEKİ GİBİ OLABİLİR Türkiye'de cuma gününden itibaren başlaması beklenen kar yağışının, 1987, 2002 ve 2004'deki yağışlar gibi etkili olması öngörülüyor. 1987 yılının mart ayında İstanbul'da kar yağışı etkili olmuş ve bazı noktalarda kar kalınlıkları 1 metreyi aşmıştı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İstanbul'da 1987'de 4-14 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalama hava sıcaklığı sıfırın altında 2,2 derece olarak kaydedilmişti. METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor. Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde soğuk havanın etkisini artırması ile birlikte kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor" denildi.