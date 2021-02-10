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Meteoroloji'den son dakika kar yağışı açıklaması! Uzman isim uyardı: İstanbul kara gömülecek

10.02.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den son dakika kar yağışı açıklaması! Uzman isim uyardı: İstanbul kara gömülecek

İstanbul'da beklenen kar yağışı için açıklamalar peş peşe geliyor. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, yaptığı açıklamada kar yağışının İstanbul'da pazar akşamı etkili olmaya başlayacağını duyururken, Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar da "İstanbul ve Marmara bölgesi Pazar gününden itibaren bir hafta boyunca kara gömülecek görünüyor." dedi. Meteoroloji'den ise İstanbul'daki hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Hava sıcaklığı perşembe günü 17 derece iken pazartesi 0 dereceye kadar düşecek.

İstanbul kar yağışı için adeta geri sayıma geçti. Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar gelirken, yetkililer de soğuk hava ve kar yağışına karşı vatandaşları uyarıyor. İBB ekipleri ise kötü hava koşullarına hazırlık olarak alarm durumuna geçiyor. Meteoroloji'den de peş peşe hava durumuyla ilgili açıklamalar gelirken;
Türkiye genelinde cuma gününden itibaren başlaması beklenen kar yağışının 1987, 2002 ve 2004'deki yağışlar gibi etkili olması öngörülüyor. İstanbul'da ise hava sıcaklığının perşembe günü 17 derece iken pazartesi 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul’a yağması beklenen kar yağışı ile ilgili son bilgileri paylaştı. Şen açıklamasında ‘İstanbul’a kar pazar akşamı başlar. Pazartesi, salı, çarşamba devam eder. Perşembe sistem Cut Off yani ana sistemden kopuyor. Beslenmeyecek kendi içindeki enerjiyi 2 gün daha azaltarak sürdürür. En kuvvetli pazartesi… Salı sıcaklık gece -1 C’ye gündüz 2 C’ye düşer’ ifadelerini kullandı.

AHMET UÇAR: İSTANBUL VE MARMARA KARA GÖMÜLECEK

Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar da sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamasında beklenen kar yağışı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Son haftalık hava tahmin raporuna göre sistemin gelişi devam ediyor. İstanbul ve Marmara bölgesi Pazar gününden itibaren bir hafta boyunca kara gömülecek görünüyor. Alçak basıncın biraz güneye sarkmasıyla Doğu Karadeniz’in kar şansı azalmış, İç Anadolu’nun ki artmış görünüyor.

ahmet ucar

KAR YAĞIŞI 1987, 2002 VE 2004'TEKİ GİBİ OLABİLİR

Türkiye'de cuma gününden itibaren başlaması beklenen kar yağışının, 1987, 2002 ve 2004'deki yağışlar gibi etkili olması öngörülüyor.

1987 yılının mart ayında İstanbul'da kar yağışı etkili olmuş ve bazı noktalarda kar kalınlıkları 1 metreyi aşmıştı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İstanbul'da 1987'de 4-14 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalama hava sıcaklığı sıfırın altında 2,2 derece olarak kaydedilmişti.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor. Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde soğuk havanın etkisini artırması ile birlikte kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor" denildi.

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İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji 3 büyük il için beklenen hava durumunu ise şöyle açıkladı:

İSTANBUL: Havanın; Perşembe günü parçalı çok bulutlu, Cuma günü ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu, Cumartesi ise çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması bekleniyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

ANKARA: Havanın; Perşembe günü az bulutlu ve açık, Cuma günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Cumartesi günü ise parçalı ve çok
bulutlu olması bekleniyor. Pazar günü yağışların kar şeklinde başlayıp gün içinde karla karışık yağmur ve kara döndükten sonra gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 17 derece iken Pazartesi 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İZMİR: Perşembe günü parçalı ve zamanla çok bulutlu olması beklenen havanın akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. İzmir'in Cumartesi günü parçalı bulutlu, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren ise yeni bir yağışlı sisteminin etkisine girerek, Pazar ve Pazartesi günleri yağışlı geçeceği, yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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