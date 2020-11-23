Meteoroloji'den yağış ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (23 Kasım İstanbul'da hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurdun doğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

23 KASIM YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14

İzmir: Az bulutlu ve açık 17

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 15

Adana: Az bulutlu ve açık 21

Antalya: Az bulutlu ve açık 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13

Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla parçalı bulutlu 13

Erzurum: Parçalı bulutlu 3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 14

Kaynak: İHA

