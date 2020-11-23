Meteoroloji'den yağış ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (23 Kasım İstanbul'da hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurdun doğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14
İzmir: Az bulutlu ve açık 17
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 15
Adana: Az bulutlu ve açık 21
Antalya: Az bulutlu ve açık 22
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13
Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla parçalı bulutlu 13
Erzurum: Parçalı bulutlu 3
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 14
Kaynak: İHA