Meteoroloji nisan ayı kuraklık ve sıcaklık raporun açıkladı! Üç bölgede büyük risk

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Standart Yağış İndeksi (SPI) ve Normalin Yüzdesi Metodu'na (PNI) göre hazırladığı kuraklık raporunda, nisan ayında özellikle Doğu Anadolu'nun iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ve güney batı Ege'nin büyük bölümü ile Çorum ve Amasya'nın bazı kısımlarında şiddetli, çok şiddetli ve olağanüstü kuraklık gözlendi. Kuzey Ege ve Marmara'da ise çok, orta, hafif ve normal nem düzeyleri ölçülürken, Zonguldak ve Bartın kıyılarında aşırı nem gerçekleşti.

Meteoroloji'nin 2021 Yılı Nisan Ayı Ortalama Sıcaklıklarının 1981-2010 Normallerine Göre Mukayesesi raporunda ise ortalama sıcaklıkların İpsala ve Samandağ çevrelerinde mevsim normallerinin altında yaşandığı belirtildi. Sıcaklıkların Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Kuşadası, Bodrum, Milas, Isparelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiği kaydedildi.

CEYLANPINAR'DA REKOR SICAKLIK

Yurdun diğer bölgelerinde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Hem uzun yıllar hem de geçen yıl nisan ayı ortalama sıcaklığı 12.1 derece iken, 2021 Nisan ayında ortalamanın 13.4 derece olduğu vurgulanan rapora göre, bu yıl 1.3 derecelik artış gözlendi. Nisan ayında en düşük sıcaklık eksi 6.4 derece Özalp (Van), en yüksek sıcaklık ise 36.9 derece ile Ceylanpınar'da (Şanlıurfa) tespit edildi.