Metro istasyonunda korkunç anlar! Tekme, tokatlar havada uçuştu... Kavga ettiği adamı hareket eden trenin önüne itti

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde bir metro istasyonunda tren bekleyen iki kişi arasında kavga çıktı. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında iki adam tekme, yumruk ve tokatla birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştı. Ancak işler bir anda kontrolden çıkınca ismi açıklanmayan adam kavga ettiği kişi tarafından tren raylarına itildi.

Kimliği açıklanmayan adamın raylara düşmesinden sadece birkaç dakika sonra Market-Frankford Hattı üzerindeki bir tren adama çarptı. Sağlık ekipleri, adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

O anlar saniye saniye kaydedilirken olay anında çığlık seslerinin yükseldiği duyuldu. Polis, soruşturmanın bir parçası olarak videoyu incelediklerini doğruladı ve olayı cinayet olarak ele aldıklarını dile getirdi.