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    4. Metroda gizlice kendisini videoya çeken adama sert tepki gösterdi! O anlar sosyal medyada gündem yarattı... "Bu resmen taciz"

    Metroda gizlice kendisini videoya çeken adama sert tepki gösterdi! O anlar sosyal medyada gündem yarattı... "Bu resmen taciz"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.08.2024 14:33
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    Metroda kaydedilen bir görüntü sosyal medyadan paylaşılınca tepkilere neden oldu. görüntülerde bir adamın ayakta duran bir kadın yolcuyu gizlice cep telefonuyla videoya çekmeye çalıştığı anlar yer aldı. Kadın durumu fark edince adamla yüzleşerek ona bir tokat attı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Metroda gizlice kendisini videoya çeken adama sert tepki gösterdi! O anlar sosyal medyada gündem yarattı... "Bu resmen taciz"

    MYNET|DIŞ HABERLER Kabalık bir metroda yaşanan olay hem diğer yolcuların hem de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Metroda ayakta duran bir kadını cep telefonuyla kaydetmeye çalışan bir adam bir başka yolcu tarafından kaydedildi. Kendisini gizli bir şekilde kaydeden adamı fark eden kadın gergin bir şekilde yayına giderek adama bir tokat attı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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    Görüntülere yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu resmen taciz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadının tepkisini ayakta alkışlıyorum" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunun olduğunu görmek çok acı" yorumunda bulundu.

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