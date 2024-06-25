Metrodaki çılgın havuz partisi görüntüleri yeniden viral oldu! Litrelerce alkol tüketip dans ettiler... Yolcular o anları görünce cep telefonuna sarıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki bir metroda kaydedilen görüntüler yıllar sonra yeniden sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu. Görüntülerde bikini ve mayo giyen bir grup metroya bindi. Ardından ise ellerinde şişme deniz yataklarını yere sererek üzerine atlamaya başladı. O anlar diğer yolcular tarafından şaşkınlıkla takip edildi.

Videoda parti üyelerini üzerinde "Viral teşhir" yazan bir pankart taşıdıkları, çevresindekilere ellerinde bulunan alkol şişelerinden dağıttıkları ve çılgınlar gibi dans ettikleri görüldü.

Video yarım milyondan fazla izlendi, binlerce beğeni ve yorum aldı; izleyiciler videonun komik mi yoksa gerçekten çok mu ileri gittiği konusunda tartıştı.







