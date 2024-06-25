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    4. Metrodaki çılgın havuz partisi görüntüleri yeniden viral oldu! Litrelerce alkol tüketip dans ettiler... Yolcular o anları görünce cep telefonuna sarıldı

    Metrodaki çılgın havuz partisi görüntüleri yeniden viral oldu! Litrelerce alkol tüketip dans ettiler... Yolcular o anları görünce cep telefonuna sarıldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.06.2024 13:51
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki hareket halindeki bir metroda kaydedilen görüntüler yeniden gündem oldu. Yaklaşık 2 yıl önce çekilen görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşuldu. Görüntülerde kadın ve erkeklerden oluşan bir grubun metronun ortasında havuz partisi yaptığı anlar yer aldı.

    Metrodaki çılgın havuz partisi görüntüleri yeniden viral oldu! Litrelerce alkol tüketip dans ettiler... Yolcular o anları görünce cep telefonuna sarıldı

    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki bir metroda kaydedilen görüntüler yıllar sonra yeniden sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu. Görüntülerde bikini ve mayo giyen bir grup metroya bindi. Ardından ise ellerinde şişme deniz yataklarını yere sererek üzerine atlamaya başladı. O anlar diğer yolcular tarafından şaşkınlıkla takip edildi.

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    Videoda parti üyelerini üzerinde "Viral teşhir" yazan bir pankart taşıdıkları, çevresindekilere ellerinde bulunan alkol şişelerinden dağıttıkları ve çılgınlar gibi dans ettikleri görüldü.

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    Video yarım milyondan fazla izlendi, binlerce beğeni ve yorum aldı; izleyiciler videonun komik mi yoksa gerçekten çok mu ileri gittiği konusunda tartıştı.

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