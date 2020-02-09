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Mevsim saç ekiminde etkili midir?

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Estetik operasyonlarda zaman seçimi günümüzde kişinin fiziksel ve ruhsal olarak kendini hazır hissetmesi ile doğrudan ilişkilendirilir. Bunun yanı sıra kişinin yaşam standartlarının ve şartlarının göz önünde bulundurulması da sürecin başarılı olması açısından önemli.

Mevsim saç ekiminde etkili midir?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, "Saç ekiminde mevsimin etkisi var mı?" sorusuna açıklık getirdi.

Kişiye özel planlama yapılmasının dışında pek çok estetik operasyonda mevsimler kriter olarak alınmaz. Ancak her mevsime özgü farklı koşullar operasyon yaptıracak kişinin seçiminde etkileyici rol oynayabilir. Bu noktada sürecin planlanmasının hasta ve doktor tarafından birlikte yapılması önerilir.

SAÇ EKİMİ İÇİN DOĞRU ZAMAN

Saç ekimi için doğru zaman seçilmesinde kişinin yaşam şartları önceliklidir. Saç ekimi uygulamaları her mevsim yapılabilir. Süreçte her mevsimin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.

Kış aylarında yapılan saç ekimi uygulamalarından sonra bölgeye baskı yapmamak adına koruyucu şapka ya da bere kullanılmaması gerekir. Yaz aylarında yapılan uygulamalarda ise uygulama sonrasında 15 gün kadar denize ya da havuza girilmemesi gerekir. Saç ekimi için doğru zaman seçimi yapılırken bu tür kriterlerin göz önünde bulundurulması gerekir.

Saç ekimi sonrasında kişi kısa sürede günlük yaşamına geri döner. Operasyon sonrasında tekniğe göre saçlı deride izler oluşabilir. Bu durumda hastanın operasyon sonrasında tam olarak ne ile karşılaşacağını görmesi ve günlük hayatına buna göre planlaması önerilir.

İzin almak, toplantıları ertelemek veya tatil planlarını yeniden gözden geçirmek bu süreçte gerek duyulabilecekler arasında yer alır. Operasyon için en uygun zaman kişinin kendini maddi ve manevi olarak bu operasyona hazır hissettiği zamandır.

SAÇ EKİMİ SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Saç ekimi yaptırmaya karar veren hastaların doktorları ile mutlaka etkili bir şekilde iletişim kurmaları gerekir. Özellikle mevsimsel saç dökülme sorunu olan kişilerin bu durum hakkında bilgi vermesi sürecin daha doğru planlanması açısından büyük önem taşır.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere saç ekimi işlemlerinin yapılmasında mevsimler belirleyici rol oynamazlar ancak kişinin mevsimsel ya da dönemsel saç dökülmesi sorunları varsa bu tür durumların göz önünde bulundurulması ve tedavi planının bu doğrultuda yapılması lazım.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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