Mevsim saç ekiminde etkili midir?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, "Saç ekiminde mevsimin etkisi var mı?" sorusuna açıklık getirdi.

Kişiye özel planlama yapılmasının dışında pek çok estetik operasyonda mevsimler kriter olarak alınmaz. Ancak her mevsime özgü farklı koşullar operasyon yaptıracak kişinin seçiminde etkileyici rol oynayabilir. Bu noktada sürecin planlanmasının hasta ve doktor tarafından birlikte yapılması önerilir.

SAÇ EKİMİ İÇİN DOĞRU ZAMAN

Saç ekimi için doğru zaman seçilmesinde kişinin yaşam şartları önceliklidir. Saç ekimi uygulamaları her mevsim yapılabilir. Süreçte her mevsimin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.

Kış aylarında yapılan saç ekimi uygulamalarından sonra bölgeye baskı yapmamak adına koruyucu şapka ya da bere kullanılmaması gerekir. Yaz aylarında yapılan uygulamalarda ise uygulama sonrasında 15 gün kadar denize ya da havuza girilmemesi gerekir. Saç ekimi için doğru zaman seçimi yapılırken bu tür kriterlerin göz önünde bulundurulması gerekir.