Meyhane Pilavı Tarifi: Tek Başına Bir Öğün

İçerisinde bulundurduğu pek çok sebze ile meyhane pilavı, hem sağlık hem lezzet açısından oldukça sevilen ve tercih edilen bir yemektir. Daha çok bulgur kullanılarak yapılan meyhane pilavı, salçalı ya da domatesli bulgur pilavı olarak da anılır. İhtiva ettiği pek çok sebze çeşidiyle tek başına bir öğününün kurtarıcısı olabilir.

Tercihinize göre etle ya da etsiz bir biçimde yapabilmeniz mümkündür. Oldukça pratik meyhane pilavı tarifimizi kullanarak bu lezzetli yemeği sofralarınıza ekleyebilir, kısa sürede hazırlayarak misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Meyhane pilavını daha farklı denemek isterseniz fırında meyhane pilavı tarifini de deneyebilirsiniz.

Meyhane Pilavı Malzemeleri

Meyhane pilavını evdeki malzemelerle kolayca yapabilirsiniz. İşte gerekli olan malzemeler:

İki kaşık tereyağı,

Bir kaşık biber salçası,

Üç adet domates

Üç adet yeşil biber

İki adet soğan

İki diş sarımsak

Bir bardak iri bulgur

250 gram kuşbaşı et

Karabiber

Pul biber

Kamyon

Tuz

Yeşillik olarak listenize ayrıca maydanoz, kekik ve kuru nane de ekleyebilir, böylece pilavın lezzet çeşitliliğini artırabilirsiniz.

Eğer sadece sebzeli meyhane pilavı tarifi için bir malzeme listesi hazırlıyorsanız listenizden eti çıkarabilirsiniz. Dilerseniz malzemelere patlıcan da ekleyebilirsiniz.