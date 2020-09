Meyhane Pilavı Tarifi: Tek Başına Bir Öğün

Salçayla tüm malzemeleri harmanladıktan sonra domates rendesini de tencereye ilave ederek karıştırma işlemini sürdürün. Son olarak baharatları ve su ekleyerek 10 dakika pişirin.

O sırada ıslattığınız bulguru bir fırın tepsisine yayın.

Pişen harcı bulgurun üzerine eşit şekilde dağıtın ve 180 derece ısıttığınız fırına sürün. Bulgurlar şişene kadar fırında pişirin.

Pişirme işlemi sona erdikten sonra kısa bir süre pilavınız dinlendirin ve servis edin. Dilerseniz meyhane pilavını cacık veya yoğurtla servis edebilirsiniz.

Servis Önerileri

Pilavın suyunu çekmesinin ardından üzerini kağıt bir havlu ile örterek kısa bir süre dinlendirin. Daha sonra, üzerine taze ya da kuru nane koyarak sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Meyhane Pilavının Kalorisi

Meyhane pilavı, içeriğinde kullanılan sebzeler, bulgur ve tercihe bağlı olarak et sayesinde vitamin, mineral ve posa açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Et ve diğer yüksek kalorili malzemelerden iyice kaçınılmış olan sebzeli meyhane pilavı tarifi, porsiyon başına sadece 150 kcal kalori civarındadır. Bu kalori değeri neredeyse iki adet ince dilim ekmeğe karşılık gelir. Et, mantar ya da biber gibi malzemeler eklendiği takdirde 250 kcal kaloriye kadar çıkabilir.