Meyhane Pilavı Tarifi: Tek Başına Bir Öğün

İçerisinde bulundurduğu pek çok sebze ile meyhane pilavı, hem sağlık hem lezzet açısından oldukça sevilen ve tercih edilen bir yemektir. Daha çok bulgur kullanılarak yapılan meyhane pilavı, salçalı ya da domatesli bulgur pilavı olarak da anılır. İhtiva ettiği pek çok sebze çeşidiyle tek başına bir öğününün kurtarıcısı olabilir.
Tercihinize göre etle ya da etsiz bir biçimde yapabilmeniz mümkündür. Oldukça pratik meyhane pilavı tarifimizi kullanarak bu lezzetli yemeği sofralarınıza ekleyebilir, kısa sürede hazırlayarak misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Meyhane pilavını daha farklı denemek isterseniz fırında meyhane pilavı tarifini de deneyebilirsiniz.
Meyhane pilavını evdeki malzemelerle kolayca yapabilirsiniz. İşte gerekli olan malzemeler:
Yeşillik olarak listenize ayrıca maydanoz, kekik ve kuru nane de ekleyebilir, böylece pilavın lezzet çeşitliliğini artırabilirsiniz.
Eğer sadece sebzeli meyhane pilavı tarifi için bir malzeme listesi hazırlıyorsanız listenizden eti çıkarabilirsiniz. Dilerseniz malzemelere patlıcan da ekleyebilirsiniz.
En güzel meyhane pilavı tarifi için pilavı kısık ateşte pişirin ve fazla şiddetli karıştırmamaya dikkat edin. Bu sayede pilavın dibinin tutmamasını sağlayabilirsiniz.
Meyhane pilavı tarifi pirinçli de yapılabilir. Bunun için bulgur yerine aynı oranda pirinç eklemeniz yeterlidir. Ancak, ilk önce pirinci sıcak su ile ıslatın ve bir süre bekletin.
Eğer bulgur değil de pirinç kullanarak meyhane pilavı yapıyorsanız, pirincin bulgura kıyasla suyu daha az çekeceğini unutmamalısınız. Dolayısıyla su oranını ayarlamak daha zor olabilir.
Dinlendirmeye bırakmadan evvel meyhane pilavınızı biraz sulu bir biçimde bırakabilirsiniz. Çünkü pilav, durduğu müddet içerisinde suyu daha da fazla çeker.
Eğer meyhane pilavını fırında denemek isterseniz yukarıdaki malzemelerle kolayca bir fırın yemeği yapabilirsiniz. Etsiz fırında meyhane pilavı için malzemelerden eti çıkardıysanız yapımı için kolları sıvayabilirsiniz.
Tencerede tereyağını erittikten sonra doğradığınız soğan, sarımsak ve biberleri yağa atıp kavurun.
Malzemeleri yağda kavurduktan sonra salça ekleyin.
Salçayla tüm malzemeleri harmanladıktan sonra domates rendesini de tencereye ilave ederek karıştırma işlemini sürdürün. Son olarak baharatları ve su ekleyerek 10 dakika pişirin.
O sırada ıslattığınız bulguru bir fırın tepsisine yayın.
Pişen harcı bulgurun üzerine eşit şekilde dağıtın ve 180 derece ısıttığınız fırına sürün. Bulgurlar şişene kadar fırında pişirin.
Pişirme işlemi sona erdikten sonra kısa bir süre pilavınız dinlendirin ve servis edin. Dilerseniz meyhane pilavını cacık veya yoğurtla servis edebilirsiniz.
Pilavın suyunu çekmesinin ardından üzerini kağıt bir havlu ile örterek kısa bir süre dinlendirin. Daha sonra, üzerine taze ya da kuru nane koyarak sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Meyhane Pilavının Kalorisi
Meyhane pilavı, içeriğinde kullanılan sebzeler, bulgur ve tercihe bağlı olarak et sayesinde vitamin, mineral ve posa açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Et ve diğer yüksek kalorili malzemelerden iyice kaçınılmış olan sebzeli meyhane pilavı tarifi, porsiyon başına sadece 150 kcal kalori civarındadır. Bu kalori değeri neredeyse iki adet ince dilim ekmeğe karşılık gelir. Et, mantar ya da biber gibi malzemeler eklendiği takdirde 250 kcal kaloriye kadar çıkabilir.
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