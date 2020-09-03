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Meyhane Pilavı Tarifi: Tek Başına Bir Öğün

Ali Gövel Ali Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sofraların vazgeçilmezi bulguru sade yemek istemiyorsanız hem sağlıklı hem de doyurucu bir meyhane pilavı deneyebilirsiniz. Bol salçalı ve soğanlı bir meyhane pilavı yaptıktan sonra yanına ana yemek düşünmeden doyabilirsiniz.

Meyhane Pilavı Tarifi: Tek Başına Bir Öğün

İçerisinde bulundurduğu pek çok sebze ile meyhane pilavı, hem sağlık hem lezzet açısından oldukça sevilen ve tercih edilen bir yemektir. Daha çok bulgur kullanılarak yapılan meyhane pilavı, salçalı ya da domatesli bulgur pilavı olarak da anılır. İhtiva ettiği pek çok sebze çeşidiyle tek başına bir öğününün kurtarıcısı olabilir.

Tercihinize göre etle ya da etsiz bir biçimde yapabilmeniz mümkündür. Oldukça pratik meyhane pilavı tarifimizi kullanarak bu lezzetli yemeği sofralarınıza ekleyebilir, kısa sürede hazırlayarak misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Meyhane pilavını daha farklı denemek isterseniz fırında meyhane pilavı tarifini de deneyebilirsiniz.

Meyhane Pilavı Malzemeleri

Meyhane pilavını evdeki malzemelerle kolayca yapabilirsiniz. İşte gerekli olan malzemeler:

  • İki kaşık tereyağı,
  • Bir kaşık biber salçası,
  • Üç adet domates
  • Üç adet yeşil biber
  • İki adet soğan
  • İki diş sarımsak
  • Bir bardak iri bulgur
  • 250 gram kuşbaşı et
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Kamyon
  • Tuz

Yeşillik olarak listenize ayrıca maydanoz, kekik ve kuru nane de ekleyebilir, böylece pilavın lezzet çeşitliliğini artırabilirsiniz.

Eğer sadece sebzeli meyhane pilavı tarifi için bir malzeme listesi hazırlıyorsanız listenizden eti çıkarabilirsiniz. Dilerseniz malzemelere patlıcan da ekleyebilirsiniz.

Etli Meyhane Pilavı Nasıl Yapılır?

  1. İlk olarak bir tencere içerisinde tereyağını eritin.
  2. Ardından kuşbaşı etleri üzerine dökün.
  3. Eğer etsiz, sadece sebzeli bir meyhane pilavı hazırlıyorsanız bu kısmı atlayarak soğan ve biberleri doğramaya ve sarımsakları ince ince kıymaya başlayabilirsiniz. Ayrıca ekleyeceğiniz etin yağı yerine zeytinyağından faydalanabilirsiniz.
  4. Etli meyhane pilavı için, hazırlayacağınız bu malzemeleri etten sonra; sadece sebzeli meyhane pilavı için ise tereyağı ile zeytinyağını karıştırdıktan hemen sonra tencerenize boşaltmanız yeterli olacaktır.
  5. Kavrulma işlemi biraz sürdükten sonra bulguru ve salçayı ekleyerek karıştırın.
  6. Yeterince karıştırdıktan sonra domatesleri rendeleyerek biraz biberle birlikte tencereye ilave edin ve ardından baharatları ekleyip tekrar karıştırmaya başlayın.
  7. Son olarak sıcak su ekleyin ve ocağınızın altını kısarak, 15 dakika civarı bir süre de pişirin.
  8. Pişirme işlemi sona erdikten sonra kısa bir süre dinlendirin ve işte meyhane pilavınız hazır.

Kıvamında Meyhane Pilavı İçin Bu Püf Noktalarına Dikkat

En güzel meyhane pilavı tarifi için pilavı kısık ateşte pişirin ve fazla şiddetli karıştırmamaya dikkat edin. Bu sayede pilavın dibinin tutmamasını sağlayabilirsiniz.
Meyhane pilavı tarifi pirinçli de yapılabilir. Bunun için bulgur yerine aynı oranda pirinç eklemeniz yeterlidir. Ancak, ilk önce pirinci sıcak su ile ıslatın ve bir süre bekletin.
Eğer bulgur değil de pirinç kullanarak meyhane pilavı yapıyorsanız, pirincin bulgura kıyasla suyu daha az çekeceğini unutmamalısınız. Dolayısıyla su oranını ayarlamak daha zor olabilir.
Dinlendirmeye bırakmadan evvel meyhane pilavınızı biraz sulu bir biçimde bırakabilirsiniz. Çünkü pilav, durduğu müddet içerisinde suyu daha da fazla çeker.

Fırında Meyhane Pilavı Tarifi

Eğer meyhane pilavını fırında denemek isterseniz yukarıdaki malzemelerle kolayca bir fırın yemeği yapabilirsiniz. Etsiz fırında meyhane pilavı için malzemelerden eti çıkardıysanız yapımı için kolları sıvayabilirsiniz.

Tencerede tereyağını erittikten sonra doğradığınız soğan, sarımsak ve biberleri yağa atıp kavurun.
Malzemeleri yağda kavurduktan sonra salça ekleyin.

Salçayla tüm malzemeleri harmanladıktan sonra domates rendesini de tencereye ilave ederek karıştırma işlemini sürdürün. Son olarak baharatları ve su ekleyerek 10 dakika pişirin.

O sırada ıslattığınız bulguru bir fırın tepsisine yayın.
Pişen harcı bulgurun üzerine eşit şekilde dağıtın ve 180 derece ısıttığınız fırına sürün. Bulgurlar şişene kadar fırında pişirin.

Pişirme işlemi sona erdikten sonra kısa bir süre pilavınız dinlendirin ve servis edin. Dilerseniz meyhane pilavını cacık veya yoğurtla servis edebilirsiniz.

Servis Önerileri

Pilavın suyunu çekmesinin ardından üzerini kağıt bir havlu ile örterek kısa bir süre dinlendirin. Daha sonra, üzerine taze ya da kuru nane koyarak sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Meyhane Pilavının Kalorisi
Meyhane pilavı, içeriğinde kullanılan sebzeler, bulgur ve tercihe bağlı olarak et sayesinde vitamin, mineral ve posa açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Et ve diğer yüksek kalorili malzemelerden iyice kaçınılmış olan sebzeli meyhane pilavı tarifi, porsiyon başına sadece 150 kcal kalori civarındadır. Bu kalori değeri neredeyse iki adet ince dilim ekmeğe karşılık gelir. Et, mantar ya da biber gibi malzemeler eklendiği takdirde 250 kcal kaloriye kadar çıkabilir.

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