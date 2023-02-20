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Mezoterapi ile gıdı eritme mümkün mü? Gıdı mezoterapisi nedir?

08.02.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlanma ve çevresel faktörlerin etkisiyle zamanla cilt sarkıp kırışabilir. Yüz ile birlikte dekolte ve boyun bölgesi de zamanla bu durumdan etkilenir. Günümüzde oldukça sık kullanılan tedavi yöntemlerinden biri mezoterapidir. Gıdı mezoterapisi sayesinde bu bölgedeki sarkık görüntü giderilebilir. Ameliyatsız bir işlem olduğu için gıdıya mezoterapi uygulaması, ağrısız ve acısızdır.

Mezoterapi ile gıdı eritme mümkün mü? Gıdı mezoterapisi nedir?

Gıdı bölgesinde meydana gelen sarkma ve kırışıklıklar için mezoterapi tedavisi oldukça etkilidir. Mikroenjeksiyon yöntemi ile uygulanan gıdı mezoterapi, cildin ihtiyacı olan mineral, vitamin, protein, aminoasit, antioksidan ve çeşitli etken maddelerin cilt altına enjekte edilmesidir. Bu sayede cildin ihtiyacı olan bileşenler sağlanır ve gıdı bölgesinde daha genç, sağlıklı ve canlı bir görünüm oluşturulabilir.

Gıdı mezoterapisi nedir?

Gıdı her yaştan, kilodan ve her cinsiyetten çoğu kişinin muzdarip olduğu bir bölgedir. Çene bölgesinin altında bulunan gıdı bölgesi sadece fazla kilodan kaynaklanan bir durum değildir. İdeal kilolarda olan kişiler de gıdı bölgesinden muzdarip olabilir. Gıdı bölgesini eritmek için bir çok yöntem bulunur. Bunlardan birisi de gıdı mezoterapi uygulamasıdır. Gıdı mezoterapisi cildin ihtiyacı olan vitamin, mineral, amino asit gibi bileşenleri içeren ilaçlar ile gıdı deri altına yapılan enjeksiyon işlemine gıdı mezoterapisi adı verilir. Bu işlem sayesinde gıdıdaki sarkma giderilebilir ve bu bölgeye daha genç bir görünüm kazandırılabilir.

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 Mezoterapi ile gıdı eritme mümkün mü?

Mezoterapi ile gıdı eritme mümkün mü?

Mezoterapi ile gıdı eritme mümkün mü?

Mezoterapi ile gıdı eritme mümkündür diyebiliriz. Mezoterapi ile gıdı eritme işlemine öncelikle yağlanma sorunun olduğu alanı işaretlemekle başlanır. Daha sonrasında ise alanlardan aktif ürünler ve formülasyonlar enjekte edilir. Mikro iğneler kullanılarak gerçekleştirilen bu işlem, cildin dermis ya da epidermis katmanına, hastaya özel hazırlanan karışımlar enjekte edilir. Diğer mezoterapi işlemlerinde olduğu gibi gıdı mezoterapisi de seans şeklinde uygulanır. Kişinin durumuna, hastalık şiddetine ve cilt yapısına göre tedavi planlamaları değişiklik gösterir. 4 ila 6 seans arası değişen seanslar, 15 günlük aralıklarla uygulanır. Eğer mezoterapi ile birlikte diyet ve egzersiz de yapılıyorsa, seans sayıları azalabilir.

Gıdı gençleştirme ya da gıdı eritme olarak da adlandırılan bu işlem 2-3 seans sonrasında etkisini gösterir. Yağ dokusunun azaltılması, gevşeyen cilt dokusunun sıkıştırılması ve liftin etkisi ortaya çıkar. İlk seanstan itibaren cilt altına enjekte edilen vitamin, mineral ve antioksidanlar, gıdı bölgesinde kan akışını hızlandırır. Bu dolaşım hızı da gıdı oluşumuna neden olan yağların çözülmesine yardımcı olur.

Gıdı mezoterapisinden sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Gıdı mezoterapisi nedir sorusu merak edilen ve araştırılan bir konudur. Bu işlem uygulandıktan sonra sonucun daha hızlı ve etkili olabilmesi için dikkat edilmesi gereken pek çok husus vardır. Gıdı mezoterapisinden sonra dikkat edilmesi gerekenler:

  • Mikroenjeksiyon işlemi olduğu için işlemden önce ve sonra kan sulandırıcı ilaç kullanılmamalıdır.
  • İşlemden sonra gıdı bölgesine sıcak su ile temas edilmemelidir.
  • Uygulama bölgesi 10-15 saat su temasından kaçınmalıdır.
  • Bölgeye basınç uygulanmamalı, kaşınmamalı ve masaj yapılmamalıdır.
  • 1-2 gün boyunca makyaj yapılmaması ve kozmetik ürünlerin kullanılmaması gerekir.
  • İşlemden hemen sonra çok ağır ve zorlayıcı hareketler yapmaktan kaçınılmalıdır.

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