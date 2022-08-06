Mezuniyetini üniversite kampüsünde çırılçıplak pozlar vererek kutladı! Görenleri şaşırttı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde eğitim gören Terica Star, yüksek lisansını tamamladıktan sonra çok konuşulacak bir mezuniyet kutlaması yapmaya karar verdi. Klasik cüppe ve keplerden oluşan kutlamanın aksine Star, kampüste bulunan yılan heykelinin önünde tamamen çıplak poz verdi. Topuklu ayakkabıları ve Medusa’dan ilham alan peruğuyla objektiflere gülümseyen Star sosyal medyanın dikkatini çekmeyi başardı.

“BEDENİMİ KABUL ETMEKLE ALAKALI”

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımına Star, “Beni tanıyanlar hayatım boyunca kışkırtıcı giyindiğimi bilir. Bedenimi kabul etmekle birlikte gelen birçok varsayım var. Birçok insan yeteneklerimi ve zekamı yalnızca nasıl giyinmeyi seçtiğime bağlı olarak sorguladı.24 yaşında yüksek lisansımla burada duruyorum, kıyafetlerin seni tanımlamadığının canlı kanıtıyım.Herkesi bedenlerini kucaklamaya ve sosyal normların dışına çıkmaya teşvik ettim” notunu ekledi.

Star’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında popüler olmayı başarırken birçok kişi kampüste tamamen çıplak bir şekilde poz vermesini eleştirdi.



