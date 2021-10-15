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MHP Eski Milletvekili Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

15.10.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan, katıldığı programda Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı. "Bir şartım var" diyerek açıklamalarda bulunan Sinan Oğan, "Siyasi ortam olduğunda Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasetçiyim. Bir Türk milliyetçisi aday olmadığı takdirde cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım" dedi.

MHP Eski Milletvekili Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Haber Global ekranlarında Saynur Tezel'in sunduğu Kayıt Altında programına konuk olan MHP Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan, önemli açıklamalarda bulundu.

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"BİR ŞARTIM VAR"

"Bir şartım var" diyerek Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyleyen Sinan Oğan, "Uygun siyasi ortam olduğunda Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasetçiyim. Bir Türk milliyetçisi aday olmadığı takdirde Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım" ifadelerini kullandı.

TÜRK MİLLİYETÇİLERİ VURGUSU

Oğan, "HDP çıkıyor, bir tane PKK'lıyı aday gösteriyor, yani onların bir adayı var. Muhafazakarların bir adayı var. Solcuların, CHP'nin bir adayı var. Bir tek Türk milliyetçilerinin adayı yok." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Cumhurbaşkanı MHP
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