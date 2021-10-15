MHP Eski Milletvekili Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Haber Global ekranlarında Saynur Tezel'in sunduğu Kayıt Altında programına konuk olan MHP Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan, önemli açıklamalarda bulundu.

"BİR ŞARTIM VAR"

"Bir şartım var" diyerek Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyleyen Sinan Oğan, "Uygun siyasi ortam olduğunda Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasetçiyim. Bir Türk milliyetçisi aday olmadığı takdirde Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım" ifadelerini kullandı.

TÜRK MİLLİYETÇİLERİ VURGUSU

Oğan, "HDP çıkıyor, bir tane PKK'lıyı aday gösteriyor, yani onların bir adayı var. Muhafazakarların bir adayı var. Solcuların, CHP'nin bir adayı var. Bir tek Türk milliyetçilerinin adayı yok." dedi.



