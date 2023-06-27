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Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot’un güzelliği manzaranın önüne geçti! Tişörtünü yukarı doğru kaldırarak şov yaptı

27.06.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Pauline Tantot, yaz aylarının tadını çıkarttığı pozlarıyla nefesleri kesmeye devam ediyor. Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur pozları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine kavuşan Tantot, İbiza tatilinde otelinin balkonundan hayranlarını selamladı.

Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot’un güzelliği manzaranın önüne geçti! Tişörtünü yukarı doğru kaldırarak şov yaptı

Kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan kardeşi Mathilde Tantot ile birlikte Intagram’ın tüm kalıplarını yerle bir etmeyi başaran Pauline Tantot durmak bilmiyor. Fenomen isim İspanya’nın popüler tatil lokasyonlarından biri olan İbiza’da adeta şov yaptı. Fenomen isim otelinin balkonundan tişörtünü göğüslerine doğru kıvırdığı anlarda çekilen pozlarını paylaştı.

GÜZELLİĞİ MEST ETTİ

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Fenomen ismin güzelliği hayranlarından tam not almayı başardı. Manzaranın güzelliğinin önünde geçtiği iddia edilen fenomen isim gönderisine, “Eğer hiç gitmezsen asla bilemezsin” notunu ekledi.

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Tantot’un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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