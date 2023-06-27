Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot’un güzelliği manzaranın önüne geçti! Tişörtünü yukarı doğru kaldırarak şov yaptı

Kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan kardeşi Mathilde Tantot ile birlikte Intagram’ın tüm kalıplarını yerle bir etmeyi başaran Pauline Tantot durmak bilmiyor. Fenomen isim İspanya’nın popüler tatil lokasyonlarından biri olan İbiza’da adeta şov yaptı. Fenomen isim otelinin balkonundan tişörtünü göğüslerine doğru kıvırdığı anlarda çekilen pozlarını paylaştı.

GÜZELLİĞİ MEST ETTİ

Fenomen ismin güzelliği hayranlarından tam not almayı başardı. Manzaranın güzelliğinin önünde geçtiği iddia edilen fenomen isim gönderisine, “Eğer hiç gitmezsen asla bilemezsin” notunu ekledi.

Tantot’un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.