Mia Khalifa'nın defile tarzı gündem oldu! Mankenleri resmen gölgede bıraktı... Sosyal medyadan yorum yağdı

Sosyal medyada 27 milyonu aşkın dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mia Khalifa bu kez de defile tarzıyla Instagram'ı salladı. Fenomen isim katıldığı bir defilede tarzıyla görenleri kendisine hayran bıraktı. Şeffaf ve tamamen fırfır detaylarından oluşan elbisesiyle poz veren Khalifa beğeni topladı.

Bir merdivenin başında poz veren Mia Khalifa'nın paylaşımı herkesin beğenisini topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Khalifa'nın güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu bir rüya" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadar güzel olmak zorunda mı acaba?" yorumunda bulundu.

Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise şeffaf elbisesinden göğüs hatlarının belli olması üzerine esprili bir yorumla, "Millet yakınlaştırmayı bırakın" yorumunu yaptı.