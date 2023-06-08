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Mia Khalifa yine bildiğiniz gibi! Geceliği 2 bin euroluk lüks villasında yere yatıp twerk yaptığı anları paylaştı

08.06.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan doğumlu dünyaca ünlü yıldız Mia Khalifa, Meksika tatilinden yaptığı ilginç bir paylaşımla sosyal medyada gündeme gelmeyi başardı. Kendi özel şefi ve arkadaşlarıyla birlikte geceliği 2 bin euro (yaklaşık 50 bin TL) olan lüks bir villada tatil yapan Khalifa sosyal medya hesabından yere yatarak twerk yaptığı anları paylaştı.

Mia Khalifa yine bildiğiniz gibi! Geceliği 2 bin euroluk lüks villasında yere yatıp twerk yaptığı anları paylaştı

Sosyal medyada 27 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla ilgi çekti. 30 yaşındaki Lübnan doğumlu sosyal medya fenomeni ellerini yere koyarak pembe derin yırtmaçlı elbisesiyle arkadaşlarıyla twerk yaptığı anları paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede ilgi topladı.

LÜKS TATİLİNDEN PAYLAŞIMLARI İLGİ TOPLADI

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Meksika’nın Tulum şehrindeki lüks bir villada dans ederken çekilen anları paylaşan Mia Khalifa başka bir gönderisinde ise tatiline eşilk eden 9 arkadaşlarıyla bir masanın etrafında yemek yediği anları paylaştı.

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Khalifa’nın lüks tatilinden yaptığı paylaşımları kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

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