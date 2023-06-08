Mia Khalifa yine bildiğiniz gibi! Geceliği 2 bin euroluk lüks villasında yere yatıp twerk yaptığı anları paylaştı

Sosyal medyada 27 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla ilgi çekti. 30 yaşındaki Lübnan doğumlu sosyal medya fenomeni ellerini yere koyarak pembe derin yırtmaçlı elbisesiyle arkadaşlarıyla twerk yaptığı anları paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede ilgi topladı.

LÜKS TATİLİNDEN PAYLAŞIMLARI İLGİ TOPLADI

Meksika’nın Tulum şehrindeki lüks bir villada dans ederken çekilen anları paylaşan Mia Khalifa başka bir gönderisinde ise tatiline eşilk eden 9 arkadaşlarıyla bir masanın etrafında yemek yediği anları paylaştı.

Khalifa’nın lüks tatilinden yaptığı paylaşımları kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.