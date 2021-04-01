Microsoft'tan iOS ve Android için Cortana kararı!

Cortana, aynı zamanda Windows'un da arkasındaki isim olan teknoloji devi için önemli bir değerdi. Microsoft, çoğu zaman Siri ve Google Asistan ile karşı karşıya getirilen Cortana'yı Android ve iOS kullanıcılarına sunmaktan da çekinmemişti. Böylece kullanıcılar, alternatif bir dijital asistana daha sahip olabiliyordu. Ancak görünüşe bakılırsa işler değişti.

iOS VE ANDROID İÇİN CORTANA YOLUN SONUNA GELDİ

Microsoft Cortana'nın iOS ve Android sürümünün fişini çekti. Cortana artık iOS uygulama marketi App Store'da ve Android uygulama marketi Google Play'den kaldırıldı. Şirketin destek sayfasında yaptığı bilgilendirmede ise ''Temmuz ayında duyurduğumuz gibi, Cortana bir üretkenlik asistanı olarak gelişimine devam ederken, Android ve iOS'ta Cortana uygulaması desteğini yakında sona erdireceğiz" ifadesini kullandığı ve 31 Mart 2021 tarihini işaret ettiği tespit edildi.

BEKLENEN İLGİYİ GÖRMEDİ

Microsoft, ilk olarak Aralık 2015'te iOS ve Android için Cortana'yı piyasaya sürmüştü. Uygulama, başlangıçta Windows 10'lu PC'leri ve cep telefonlarını bağlamak için tasarlanmıştı. Ancak büyük tasarım operasyonuna rağmen mobil Cortana beklenen ilgiyi bir türlü görmedi.

Şunu da belirtelim; Microsoft, Cortana'yı tamamen rafa kaldırmış değil. Şirket, Cortana'yı Microsoft'un ''kurumsal müşterilerinin hayatını iyileştirebilecek bir yardımcı'' olarak yeniden konumlandırmaya çalışıyor.

