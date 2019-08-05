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'Mide botoksu' kilo verme motivasyonunu artırıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 05.08.2019 10:47 | Son Güncelleme

Estetik uygulamalar arasında gösterilen botoks, artık kilo vermek isteyenler için de tercih ediliyor. Egzersiz ve sağlıklı beslenme ile kilo vermekte zorlanan aşırı kilolu kişiler için ameliyatsız yöntem olan mide botoksu ön plana çıkıyor.

'Mide botoksu' kilo verme motivasyonunu artırıyor

Uygulama sonrası verilen kiloların tekrar geri alınmaması için ise psikolog ve diyetisyen desteği alınması gerekiyor.

KİLO VERMEK İÇİN ALTERNATİF BİR YÖNTEM

Ataşehir Memorial Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Uzmanı Dr. Şule Namlı Koç, son zamanlarda ön plana çıkan mide botoksunun obezite ameliyatı olacak kadar kilolu olmayan ancak, egzersiz ve diyetle kilo veremeyen kişilerde kullanıldığını söyledi. Uz. Dr. Koç, "Obez olmayan ancak tedavi olması gereken hastalarda endoskopi ile gerçekleştirilen mide botoksu yardımcı bir yöntem" dedi.

TOKLUK HİSSİ YARATIYOR

Mide botoksu işleminin morbit obezite kategorisine giren kişilerde uygulanmadığını daha çok 15-20 kilo fazlalığı olan ve diğer yöntemlerle kilo veremeyen kişilerde uygulandığın anlatan Uz. Dr. Koç, botoks işleminin nasıl gerçekleştiğini şöyle anlattı: 'Mide botoksu endoskopiyle yapılıyor. Yemek borusu ve mide rahatsızlıklarının teşhisinde kullanılan endoskopun ucuna bir kateter takılıyor. Bu çok ince kateter yardımıyla mide duvarındaki kasların içerisine, kırışıklıklar için de kullanılan botoks maddesi enjekte ediliyor. Bu sayede kasların hareketi yavaşlıyor ve hasta tokluk hissediyor. Botoks, Botilinum toksini dediğimiz bir tür toksin. Kaslarda felce yol açıyor. Yani kas hareketini donduran bir toksin. Kırışıklıkları önlemede ya da farklı tedavilerde de kullanılıyor. Biz de botoks ile midedeki kasları felç edip hareketlerini yavaşlatıyoruz. Halk arasında sanıldığı gibi botoks plastik bir madde değil.'

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KİLOLARIN GERİ ALINMAMASI İÇİN DİYETİSYEN VE PSİKOLOG DESTEĞİ ÖNEMLİ

Mide botoksu işleminin herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını ve hastaların gün içinde taburcu edildiğini ifade eden Uz. Dr. Koç, bu yöntemle hastaların kendilerini tok hissederek daha az yemeye ve porsiyonları küçültmeye başladığını vurguladı. Mide botoksunun 6 ay kalıcılığı olduğunun hatırlatan Uz. Dr. Koç, bu süre içinde verilen kiloların geri alınmaması için diyetisyen ve psikolog desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Uz. Dr. Koç sözlerine şu şekilde devam etti: 'Mide botoksu için hastalar günü birlik geliyor. İşlem yaklaşık yarım saat kadar sürüyor. Anestezi uyguladığımız için sonrasında bir uyanma dönemi var. Uyandıktan 15-20 dakika sonra da taburcu ediliyor. Mide botoksunun yaklaşık 6 ay kadar kalıcılığı var. Bu bir yardımcı yöntem olduğu için bu süre zarfında hastaya motivasyon sağlıyoruz. Kilo vermek ve verilen kiloda sabit kalınabilmesi için diyet, egzersiz ya da kilo vermek için yaptığı şeylere de devam etmesi gerekiyor. Hasta botoksun etkisi geçince alışkanlıklarına geri dönmesin, fazla yemesin ya da duygusal olarak kendini aç hissetmesin diye diyetisyen ve psikolog desteği sağlıyoruz.'

Kaynak: DHA

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