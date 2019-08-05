'Mide botoksu' kilo verme motivasyonunu artırıyor

Uygulama sonrası verilen kiloların tekrar geri alınmaması için ise psikolog ve diyetisyen desteği alınması gerekiyor.

KİLO VERMEK İÇİN ALTERNATİF BİR YÖNTEM

Ataşehir Memorial Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Uzmanı Dr. Şule Namlı Koç, son zamanlarda ön plana çıkan mide botoksunun obezite ameliyatı olacak kadar kilolu olmayan ancak, egzersiz ve diyetle kilo veremeyen kişilerde kullanıldığını söyledi. Uz. Dr. Koç, "Obez olmayan ancak tedavi olması gereken hastalarda endoskopi ile gerçekleştirilen mide botoksu yardımcı bir yöntem" dedi.

TOKLUK HİSSİ YARATIYOR

Mide botoksu işleminin morbit obezite kategorisine giren kişilerde uygulanmadığını daha çok 15-20 kilo fazlalığı olan ve diğer yöntemlerle kilo veremeyen kişilerde uygulandığın anlatan Uz. Dr. Koç, botoks işleminin nasıl gerçekleştiğini şöyle anlattı: 'Mide botoksu endoskopiyle yapılıyor. Yemek borusu ve mide rahatsızlıklarının teşhisinde kullanılan endoskopun ucuna bir kateter takılıyor. Bu çok ince kateter yardımıyla mide duvarındaki kasların içerisine, kırışıklıklar için de kullanılan botoks maddesi enjekte ediliyor. Bu sayede kasların hareketi yavaşlıyor ve hasta tokluk hissediyor. Botoks, Botilinum toksini dediğimiz bir tür toksin. Kaslarda felce yol açıyor. Yani kas hareketini donduran bir toksin. Kırışıklıkları önlemede ya da farklı tedavilerde de kullanılıyor. Biz de botoks ile midedeki kasları felç edip hareketlerini yavaşlatıyoruz. Halk arasında sanıldığı gibi botoks plastik bir madde değil.'