Mide bulandıran görüntüler! Canlı yılan balığını afiyetle yedi... Sosyal medyadan yorumlar peşi sıra geldi: "Her şeyi yiyorlar"

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadının canlı bir yılan balığı ve iki pani puri yediği anlar yer aldı. Görüntüler sosyal medyada ilgi çekerken tepkileri de neden oldu. Görüntüler 31 binden fazla beğeni topladı.

Çoğu kişi yemekten tiksindiğini dile getirirken, geri kalanı tabakta pani puri olup olmadığını sorguladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Her şeyi yiyorlar. Gerçekten inanılmaz" yorumunu ekledi. İkinci bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu adamların gerçekten durması gerekiyor." yorumunda bulundu.