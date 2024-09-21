Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Mide bulandıran görüntüler! Güpegündüz denizin kıyısına gelerek sahilde tuvaletini yaptı... "İğrendim resmen"

Mide bulandıran görüntüler! Güpegündüz denizin kıyısına gelerek sahilde tuvaletini yaptı... "İğrendim resmen"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.09.2024 13:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'ın Pattaya bölgesindeki bir plajda kaydedilen görüntüler mideleri bulandırdı. İsmi açıklanmayan bir turist plaj gelip denizin kenarına kadar yaklaştı ardından ise güpegündüz tuvaletini yaptı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılınca gündem oldu.

Mide bulandıran görüntüler! Güpegündüz denizin kıyısına gelerek sahilde tuvaletini yaptı... "İğrendim resmen"

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Pattaya bölgesindeki bir plajda kaydedilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir turistin denizin kenarında tuvaletini yaptığı analr yer aldı. Bir Facebook kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler 200 bini aşkın izlenme topladı.

12

Pattaya News'in haberine göre bölgede benzer durumların sıklıkla yaşandığı ifade edildi. Yerel halkın şikayetleri üzerine bu konuya ilişkin olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İğrendim resmen" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne gördüm ben böyle?" yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Annesini öldürüp üvey babasıyla mesajlaştı! Saniye saniye güvenlik kamerasında

Annesini öldürüp üvey babasıyla mesajlaştı! Saniye saniye güvenlik kamerasında

 Polis memurunun uygunsuz hareketleri görenlere pes dedirtti

Polis memurunun uygunsuz hareketleri görenlere pes dedirtti

 Barışma teklifini reddetti! Cinsel organına havai fişek bağlayıp patlattı

Barışma teklifini reddetti! Cinsel organına havai fişek bağlayıp patlattı

 Evinin mutfağında 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı! Belinden kavradı

Evinin mutfağında 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı! Belinden kavradı

 İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve İzmir'de sonra şimdi de... Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve İzmir'de sonra şimdi de... Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Tayland
En Çok Okunan Trend Haberler
Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Tüm dünyada ses getirecek açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşar Esad mesajı! "Cevap bekliyoruz"

Tüm dünyada ses getirecek açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşar Esad mesajı! "Cevap bekliyoruz"

Burnundan kötü kokular gelen 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Burnundan kötü kokular gelen 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Tedavi için gittiği hastanede kabusu yaşadı! 10 dakika içinde kör oldu

Tedavi için gittiği hastanede kabusu yaşadı! 10 dakika içinde kör oldu

Komşusunun dairesine bakarak kendisini tatmin eden adam tutuklandı

Komşusunun dairesine bakarak kendisini tatmin eden adam tutuklandı

14 el ve 12 ayak parmağıyla doğan bebek tanrıça ilan edildi

14 el ve 12 ayak parmağıyla doğan bebek tanrıça ilan edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.