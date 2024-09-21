Mide bulandıran görüntüler! Güpegündüz denizin kıyısına gelerek sahilde tuvaletini yaptı... "İğrendim resmen"

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Pattaya bölgesindeki bir plajda kaydedilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir turistin denizin kenarında tuvaletini yaptığı analr yer aldı. Bir Facebook kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler 200 bini aşkın izlenme topladı.

Pattaya News'in haberine göre bölgede benzer durumların sıklıkla yaşandığı ifade edildi. Yerel halkın şikayetleri üzerine bu konuya ilişkin olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İğrendim resmen" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne gördüm ben böyle?" yorumunu yaptı.