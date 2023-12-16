Mide bulandıran olay! Kafe çalışanı müşterileri izlemek için tuvalete gizli kamera kurdu... Müstehcen görüntüler cep telefonundan çıktı

MYNET-DIŞ HABERLER Florida'daki bir kahve dükkanının erkekler tuvaletine yerleştirilen gizli kamera bir müşterinin dikkati sayesinde fark edildi. Lavabonun altında tuvaletin olduğu bölümü gören bir cep telefonunu fark eden müşteri durum hakkında şikayetçi oldu. Spyridon Vulgarakis isimli çalışan polise, telefonunu çekici bulduğu erkekleri kaydetmek için lavabonun altına yerleştirdiğini itiraf etti. Yeminli ifadede, yaptığı şeyin yasa dışı olduğunu bildiğini ancak polis memurlarına gizlice 10 kişinin videosunu çektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUNDAN ÇIKTI

Mahkemede Vulgarakis'in cep telefonundan çıkan görüntüler incelendi. Müstehcen görüntülerde müşterilerin gizlice cinsel organlarının kaydedildiği ortaya çıktı. Polis, Vulgarakis'in darp ve video röntgencilikle suçlandığını söyledi.