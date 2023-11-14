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    4. Taylandlı kadın kocasını ve sevgilisini durdurmak için motosikletle arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı... Her yeri yaralandı

    Taylandlı kadın kocasını ve sevgilisini durdurmak için motosikletle arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı... Her yeri yaralandı

    14.11.2023 14:49 | Son Güncelleme:
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    Taylandlı ismi Bee olarak açıklanan bir kadın kocasının kendisini aldattığını öğrendikten sonra yasak aşkla yüzleşmek istedi. Kocası ve sevgilisinin arabayla kaçmasını önlemek isteyen kadın motosikletle arabanın önünü kesti. Yetmedi aracın üzerine tırmandı. Kocası tarafından darp edilen kadının her yeri yaralarla kaplandı.

    Tayland'ta yaşayan ve ismi Bee olarak açıklanan bir kadın kocası ve eşinin sevgilisinin kaçmasına engel olmak isterken yaralandığını söyleyerek duruma isyan etti. Kocasına karşı dava açtığını söyleyen kadın kendisi ve eşinin resmi bir evlilik cüzdanı bulunmadığı için adalete ulaşamayacağından endişelendiğini ifade etti.

    RUJ LEKELERİNİ GÖRDÜ

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    Eşiyle 11 yıldır bir ilişkisi olduğunu ve üç çocuklarının bulunduğunu ifade eden Bee, eşinin şüpheli davranışlarının sonrasında onu takip ettiği ve ihanete uğradığını fark ettiğini söyledi. Bee kocasının arabasında ruj lekeli bir kağıt mendil gördüğünü ve kozmetik ürünleri bulduğunu ifade etti. Bee, şüphelerini doğrulamak için arabada bir cep telefonu bıraktı ve kocası ile başka bir kadın arasındaki konuşmayı başarıyla kaydetti.

    KAÇACAKLARINI ÖĞRENDİ

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    Eşi ve sevgilisinin arasındaki konuşmalarından kocasının kendisi ile çocuklarını terk edeceğini öğrenen Bee harekete geçti. Kocası ve sevgilisini kaçacakları gün motosikletle takip eden Bee, arabanın önünü kesti. Yolcu kapısını açarak kadının dışarı çıkmasını isteyen kadın aracın hızlanması üzerine arabaya tırmandı.

    Kocası Bee'in ısrarlı tavrı üzerine onu araçtan indirerek darp etti. Genç kadını yolun ortasında bırakan eş sevgilisiyle kaçtı. Yol kenarında yaralı bir şekilde bulunan Bee ise polise giderek eşinden şikayetçi oldu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland aldatmak ihanet
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